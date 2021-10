THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan 31-vuotias voi turvallisesti ottaa rokotteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut ohjeen, jonka mukaan kuntien tulisi tarjota alle 30-vuotiaille miehille ja pojille toistaiseksi ainoastaan Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta.

Syynä on Modernan Spikevax-rokotteeseen mahdollisesti liittyvä kohonnut sydänlihas­tulehduksen riski.

Kyse on THL:n mukaan varotoimesta, jota arvioidaan uudelleen marraskuun aikana. Pohjoismaiden yhteisen seurantatutkimuksen tulosten odotetaan tuolloin tarkentuvan.

”Nyt saadut tulokset ovat yhä alustavia. Analysoimme niitä parhaillaan ja arvioimme, antavatko ne aihetta tehdä pysyvämpiä muutoksia koronarokotussuosituksiin Suomessa”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

THL kertoi jo aiemmin torstaina muuttavansa ohjeistusta mutta tiedotti sen yksityis­kohdista vasta illalla. Aiemmin vastaavasta päätöksestä ovat kertoneet Ruotsi ja Tanska.

Modernan rokotetta voidaan edelleen tarjota kaikille yli 30-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille naisille.

Modernan rokotetta on THL:n mukaan ehditty antaa alle 30-vuotiaille miehille runsaat 95 000 ensimmäistä annosta. Toisia annoksia on annettu alle 30-vuotiaille miehille reilut 42 000.

Jos alle 30-vuotias mies on saanut ensimmäisenä koronarokoteannoksenaan Modernan rokotetta, saa hän toisen annoksensa Pfizerin ja Biontechin rokotetta.

”Suomesta ja muista maista saadut tutkimustulokset eri rokotevalmisteiden antamisesta osoittavat, että kahta eri rokotetta saaneet saavat vähintään yhtä hyvän suojan koronavirukselta kuin ne, jotka ovat saaneet molemmilla rokotuskerroilla samaa valmistetta”, Nohynek sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat harvinaisia.

Suomessa 12–39-vuotiailla miehillä on havaittu toisen Moderna-annoksen jälkeen alle viisi sydänlihastulehdusta vajaasta 49 000:ta ihmistä kohden.

Pfizerin ja Biontechin rokotteen toisen annoksen jälkeen sydänlihastulehduksia on havaittu kuusi runsasta 381 000:ta ihmistä kohden.

”Pohjoismainen yhteistyö koronarokotusten turvallisuusseurannassa on tärkeää, sillä sydänlihastulehdusten kaltaisten harvinaisten haittojen tapausmäärät ovat jokaisessa maassa suhteellisen pieniä”, sanoo THL:n erikoistutkija Petteri Hovi tiedotteessa.

”Spikevaxin 30 vuoden ikäraja on määritelty Pohjoismaista yhteisesti koottujen tietojen perusteella, sillä luotettavia johtopäätöksiä on mahdollista tehdä vasta suuresta rokotettujen joukosta.”

Pohjoismaisen seurantatutkimuksen aineistona ovat olleet Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan terveydenhuollon rekisteritiedot.

THL korostaa tiedotteessaan, että sen tulokset ovat yhä alustavia. Ne on luovutettu EMA:lle koronarokotusten turvallisuusseurannan tukemiseksi.

Sydänlihastulehduksen lisäksi maat kartoittavat sydänpussitulehduksen yleisyyttä koronarokotuksen saaneilla. Siihen liittyvien alustavien tulosten odotetaan valmistuvan joulukuun aikana.

Päätös ei toivottavasti vaikuta rokotekattavuuden saavuttamiseen, arvioi Hanna Nohynek HS:lle. Hän vastasi torstaina sähköpostitse HS:n kysymyksiin aiheesta.

Suomessa tavoitellaan 80–90 prosentin rokotekattavuutta tänä syksynä. Hankaloittaako Moderna-päätös tavoitteen saavuttamista?

”Suomessa olevien ja Suomeen tulevien rokotemäärien valossa ei hankaloita”, Nohynek kirjoittaa.

Vaikuttaako Modernan kieltäminen nuorten miesten intoon hakeutua rokotuksiin?

”Toivottavasti ei. Kyse on hyvin harvinaisesta haitasta, joka on valtaosin lievä. Sairaalahoitoon joutuvat pääsevät kotiutumaan muutaman päivän kuluttua.”

Miksi ikärajaksi asetettiin juuri 30 vuotta? Voiko 31-vuotias ottaa turvallisesti Modernan rokotteen?

”Valtaosin pieni lisääntynyt riski on nähty nuorilla, 18–29-vuotiailla miehillä. Raja on tietysti liukuva. Tässä on valittu useamman vuoden turvamarginaali, eli 31-vuotias voi turvallisesti ottaa rokotteen.”

Harkittiinko kieltoa myös Pfizerin rokotteelle? Mikä ratkaiseva ero näissä sydäntulehdusriskin kannalta on?

”Ei, toki molempien mrna-rokotteiden kohdalla Euroopan lääkevirasto EMA on jo heinäkuussa kertonut, että myokardiitin signaali on nähty. Mikä nyt on uutta, on vahvistunut signaali nimenomaan Modernan rokotteen toisen annoksen kohdalla, minkä vuoksi tämä rajaus”, Nohynek kirjoittaa.

”Jo aiemmin syyskuussa suosittelimme, että alle 30-vuotiaille miehille ei annettaisi kolmatta rokoteannosta Pfizeria ja Modernaa juurikin samasta syystä.”