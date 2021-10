Tartunnan saaneen lisäksi altistuneita asetettiin karanteeniin.

Rauma

Koronalle on voinut altistua Raumalla Tenavakallion päiväkodin Veijareissa 28.9–1.10. ja Onnelan Sateenkaaressa 30.9–1.10.

Lisäksi Normaalikoulun 6B-luokan oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Hän on ollut koulussa tartuttavuusaikana oireettomana maanantaina 4. lokakuuta. Tartunnan saanut on asetettu eristykseen. Kolme muuta henkilöä on altistunut ja heidät on asetettu karanteeniin, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessaan.