Rauman telakan tartuntaryppäässä paljon uusia tartuntoja rokottamattomilla, yhden yrityksen pääsy telakka-alueelle evätään – ”Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista rokotusten vaatimista”

Rauman telakan tartuntaryppäässä on todettu nyt yhteensä 194 koronatartuntaa.

Rauman telakka-alueelta on löytynyt viime keskiviikon jälkeen 58 uutta koronatartuntaa, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa. Telakan tartuntaryppäässä on todettu 17. syyskuuta jälkeen yhteensä 194 koronatartuntaa.

Telakan alueen työntekijöiltä on otettu alkuviikon aikana 429 koronatestiä, joista ilmeni 24 tartuntaa. Heistä 13 on vielä kontaktoimatta. Positiivisen testituloksen saaneet henkilöt asetetaan eristykseen ja heidän lähikontaktinsa karanteeniin.

”Tartunnanjäljitystä jatketaan, ja seuraavat seulontanäytteet otetaan telakalla jälleen ensi viikon alkupuolella. Positiivisen tuloksen saaneista 194 työntekijästä 63:n eristys on päättynyt, johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist kertoo tiedotteessa.

Tähän asti tavoitetut tartunnan saaneet henkilöt työskentelevät rakenteilla olevassa laivassa. Uusia tartuntoja on ilmennyt yhteensä viidessä eri verkostoyrityksessä, joista yksi eristetään tilapäisesti työmaalta.

”Kyseisen verkostoyrityksen tartunnan saaneiden työntekijöiden tavoittamisessa on haasteita. Heitä on kaikkiaan yhdeksän. Kaikki yrityksen 29 työntekijää tullaan asettamaan karanteeniin, sillä tietojen mukaan he asuvat yhteismajoituksissa”, Nordqvist sanoo.

Tartunnanjäljityksessä altistuneiksi tunnistetut lähikontaktit, kuten esimerkiksi tartunnan saaneiden kanssa asuvat, asetetaan kymmenen päivän karanteeniin altistumispäivästä alkaen. Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi purkaa karanteenin, jos aikaisintaan kuusi vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Jos henkilö asuu samassa taloudessa eristyksessä olevan henkilön kanssa, karanteenia ei ole mahdollista lyhentää negatiivisella testillä.

Rauman terveyspalvelut on tehnyt tartunnanjäljitystyötä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja Rauman telakan toimijoiden kanssa.

”Tilanne on aiempaa parempi, mutta koska seulontatesteissä löytyi vielä merkittävä määrä uusia tartuntoja, tilannetta ei ole vielä saatu kokonaan hallintaan. Siksi käynnissä olevan tartunnanjäljityksen lisäksi päätettiin yhteistyössä telakan, Rauman kaupungin ja Lääkärikeskus Minervan kanssa järjestää vielä laaja näytteenottokierros ensi viikon maanantaina ja tiistaina sekä pitää uusi yhteistyöpalaveri viikon kuluttua”, Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo tiedotteessa.

Rauma Marine Constructions (RMC) kertoo tiedotteessaan, että se evää yhden verkostoyrityksen pääsyn telakka-alueelle, koska sen yhteyshenkilöitä ei ole tavoitettu. Yritys on sama, jonka kaikki työntekijät asetetaan karanteeniin.

Testauksia jatketaan varotoimenpiteenä ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Tuolloin testataan ne rakenteilla olevan laivan parissa työskentelevät, jotka eivät ole eristyksessä tai karanteenissa.

Karanteenista vapautumassa olevat testataan karanteenin toiseksi viimeisenä päivänä uudelleen, ja töihin voi palata negatiivisen testituloksen myötä.

”Olemme valmiita teettämään laajennettuja testauksia niin kauan kuin tarve vaatii”, sanoo Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa tiedotteessa.

Merkittävä telakka-alueen syksyn tartuntaryppäässä tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. Siksi RMC aikoo jatkaa matalan kynnyksen rokotustilaisuuksien järjestämistä telakalla yhdessä terveysviranomaisten kanssa.

Yhtiö pohtii myös mallia, jossa verkostoyrityksiä edellytettäisiin huolehtimaan, että heidän telakalla työskentelevät työntekijänsä ovat rokotettuja.

”Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista rokotusten vaatimista, joten toivoisimme viranomaisilta nyt nopeita ratkaisuja vaikeassa tilanteessa. Erittäin tiukoista turvatoimista huolimatta korona pääsi jälleen nostamaan päätään, ja samanlaisten ongelmien kanssa ovat painiskelleet myös valitettavan monet muut toimijat. Yksi vaihtoehto parantaa terveysturvallisuutta merkittävästi on koronapassi, joka pystyttäisiin tarkistamaan jokaiselta töihin tulijalta. Toivommekin, että viranomaiset pystyisivät edistämään passin käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti”, Heinimaa vetoaa tiedotteessa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1 ja 14 vuorokauden välillä.

Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai ripulia, hänen tulisi hakeutua testiin viiveettä.