Raumalla on voinut altistua koronalle OKL:n kampuksella ja kansalaisopistossa

Koronavirukselle on voinut altistua opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen Amica-ravintolassa torstaina 30. syyskuuta kello 11.45–12.15, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa.

Ravintola sijaitsee osoitteessa Seminaarinkatu 1.

Rauman kansalaisopistossa 28. syyskuuta pidetyn venäjän kielen kurssin osallistujalla on todettu koronatartunta 2. lokakuuta.

Kurssin osallistujista altistui 14, joista kuusi on määrätty karanteeniin puutteellisen rokotussuojan vuoksi.

Raumalla viimeisen kuukauden ajalta todetut mahdolliset altistumistilanteet on koottu sivulle www.rauma.fi/altistumiset.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Uutista päivitetty kello 10.53: Lisätty tieto kansalaisopiston altistumisista.