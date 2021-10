Palvelukeskus Kotikaaren työntekijällä todettu koronatartunta – Seitsemän asukasta altistui

Tartunnan saaneen rokotussuoja oli puutteellinen.

Rauma

Palvelukeskus Kotikaaren työntekijällä on todettu koronatartunta, tiedottaa Rauman kaupungin terveyspalvelut. Kyseessä on Raumalla sijaitseva tuettu asumisyksikkö.

Työntekijä on ollut töissä oireettomana ja jäänyt pois oireiden ilmaannuttua. Koronatartunnan saaneen työntekijän rokotussuoja on puutteellinen. Tartunnanlähde on tiedossa, eikä se liity yksikköön.

Palvelukeskuksessa on altistunut seitsemän asukasta, jotka on asetettu karanteeniin 10 päiväksi altistumispäivästä alkaen. Kaikki karanteenissa olevat asukkaat testataan lauantaina 2. lokakuuta infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti.

Muiden asukkaiden ja henkilökunnan osalta toiminta jatkuu normaalisti.

Karanteeni voidaan purkaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen.