Koronalle on voinut altistua Rauman talviharjoitteluhallin Iirolandiassa

Talviharjoitteluhallissa on voinut altistua tunnin ajan keskiviikkoiltana.

Rauma

Koronavirukselle on voinut altistua Rauman talviharjoitteluhallissa järjestetyssä Iirolandiassa keskiviikkona 29. syyskuuta kello 17–18.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.