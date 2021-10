Panelian jäähallilla on voinut altistua koronavirukselle lauantaina

Eura

Euran terveyspalvelut on saanut tiedon Covid-19-positiiviseksi todetusta henkilöstä, joka on ollut Panelian jäähallilla 25.9. kello 16.45–18.00. Tartunnanjäljitys on jo selvittänyt henkilön välittömät kontaktit.

Panelian jäähallilla samaan aikaan olleet henkilöt ovat voineet altistua virukselle. Heitä pyydetään tarkkailemaan oireitaan. Jos oireita ilmenee, kehotetaan hakeutumaan koronatestiin. Oireiden ilmaantuessa suositellaan tekemään oirearvio Omaolossa, jonka kautta on mahdollista tehdä myös sähköinen ajanvaraus testaukseen.

Euran terveyspalveluista kehotetaan noudattamaan THL:n ohjeita ja alueellisia oh-eita koronavirukselta suojautumisen suhteen ja suositellaan kaikkia ottamaan koronarokotteet.