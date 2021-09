Pub HoviNarrissa Rauman Satamakadulla on voinut altistua koronavirukselle myöhään lauantai-iltana

Rauma

Koronavirukselle on voinut altistua Satamakadulla sijaitsevassa Pub HoviNarrissa lauantaina 25. syyskuuta kello 21–24. Rauman kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan.

Edellinen mahdollinen altistustilanne Raumalla oli perjantaina Ravintola Buena Vistassa 21–22. Rauman kaupunki kokoaa verkkosivuilleen tuoreet altistustilanteet.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.