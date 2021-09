Tuoreen isobritannialaisen tutkimustiedon mukaan viruksen deltamuunnos voi aiheuttaa raskaana oleville vaikeamman taudinkuvan kuin aikaisemmat virusmuunnokset.

Rokottamattomien raskaana olevien vaikeat koronavirusinfektiot ovat johtaneet useiden äitien ja vastasyntyneiden tehohoitoon Suomessa, kertoo muun muassa synnytyslääkäreistä, lastenlääkäreistä, kätilöistä sekä vastasyntyneitä hoitavista sairaanhoitajista koostuva Suomen Perinatologinen Seura.

Vaikea koronavirusinfektio voi muun muassa heikentää äidin keuhkojen toimintaa ja happeutumista sekä aiheuttaa vaikeita verisuonitukoksia.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) vastasyntyneiden tehohoitolääkärin Kalle Korhosen tiedossa on Suomen isoimmista yliopistosairaaloista yli kymmenen tapausta, joissa on koronainfektiosta johtuvan äidin tehohoidon takia jouduttu tekemään keisarileikkaus.

Korhosen mukaan vauvan pelastamiseksi on Suomessa jouduttu tekemään keisarileikkaus jopa yli kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa.

”Näin varhain syntyvät keskoset ovat pienipainoisia ja tarvitsevat pitkään tehohoitoa”, Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan mitä varhaisemmilla viikoilla keskonen syntyy, sitä haastavampaa ja pitkäkestoisempaa hänen tehohoitonsa on.

Keskosiksi määritellään lapset, jotka syntyvät aiemmin kuin 37. raskausviikolla. Pikkukeskosiksi puolestaan määritellään lapset, jotka syntyvät ennen kuin takana on 32 raskausviikkoa tai jotka painavat syntyessään vähemmän kuin 1 500 grammaa.

Mitä aikaisemmin keskonen syntyy, sitä enemmän hänellä on terveysongelmia. Pienimpien keskosten kohdalla myös hengissä selviäminen on epävarmaa.

”Keuhkojen kehittymistä pidetään vauvan kannalta kriittisenä. Myös aivot ovat pienillä keskosilla vielä epäkypsät ja niiden kehitykseen liittyy useita riskejä”, Korhonen kertoo.

Vastasyntyneiden tehohoito voi viedä jopa useita kuukausia ja sisältää raskasta hoitoa hengityskoneessa, ravitsemuksellista hoitoa suonen sisäisesti sekä useita vahvoja lääkkeitä.

Korhosen mukaan on epäselvää, voiko koronavirus siirtyä raskaana olevalta äidiltä sikiölle.

”Tästä on yksittäisiä epäilyjä, mutta näyttäisi siltä, että yleensä vastasyntyneillä ei onneksi ole syntyessään ollut koronavirustautia”, Korhonen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi elokuussa suosituksen, jossa se suositteli raskaana olevia ottamaan koronavirus­rokotteen, kun deltamuunnos levisi Suomessakin valtavirukseksi.

THL:n mukaan tuoreen isobritannialaisen tutkimustiedon mukaan viruksen deltamuunnos voi aiheuttaa raskaana oleville vaikeamman taudinkuvan kuin aikaisemmat virusmuunnokset.

THL:n mukaan raskaudenaikaiset muutokset kehossa lisäävät odottavan äidin riskiä sairastua vakavasti ja raskauden aikana saatu koronavirus­infektio voi myös lisätä ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyyttä.

Raskaus myös kasvattaa verisuoni­tukosten riskiä, ja koronatauti lisää tukosten riskiä entisestään.

Rokotuksen ottaminen on THL:n mukaan erityisen tärkeää, jos raskaana olevalla on perussairautensa vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronavirusinfektioon tai jos raskaana olevalla on suurentunut riski altistua koronavirustartunnalle esimerkiksi työssään.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että koronarokotuksen aikaansaamat vasta-aineet voivat siirtyä äidin elimistöstä sikiölle. THL:n mukaan on mahdollista, että nämä vasta-aineet suojaavat jossain määrin myös vastasyntynyttä.

Rokotettu äiti ei myöskään synnytyksen jälkeen tartuta koronavirusta vastasyntyneelle yhtä herkästi kuin rokottamaton.