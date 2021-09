Raumalla on saattanut altistua koronavirukselle viime viikolla ravintolassa, kuntosalilla ja rantasaunalla

Rauma

Koronavirukselle on voinut altistua Raumalla ravintola Buena Vistassa perjantaina 24.9. kello 21–22.

Raumalla on saattanut altistua aiemmin viime viikolla myös keskiviikkona 22. syyskuuta 18.30–20.30 Kuntomaxissa ja tiistaina 21. syyskuuta 19–20.30 Lapin rantasaunalla.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.