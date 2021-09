Altistuneita opiskelijoita 24. Altistuneet jäljitetty ja asetettu 10 päivän karanteeniin.

Tartunnan saanut ja altistuneet lukion oppilaat on asetettu karanteeniin. Muutoin opetus jatkuu normaaliin tapaan lähiopetuksena.

Rauma

Rauman terveyspalvelut on saanut torstai-iltana 23.9. tiedon Rauman Lyseon lukion opiskelijan koronavirustartunnasta. Henkilö on osallistunut opetukseen tartuttavuusaikana 20.–21.9.

Altistuneiksi on katsottu 24 opiskelijaa, ja heidät on asetettu karanteeniin. Kaikkiin altistuneisiin on oltu yhteydessä tartunnanjäljityksestä.

Tartunnan lähde on tiedossa, eikä se ole peräisin lukiosta.

Muiden kuin karanteeniin asetettujen opetus jatkuu lukiossa normaalisti lähiopetuksena.

Altistuneet asetetaan karanteeniin 10 päiväksi altistumispäivästä alkaen. Karanteeni voidaan purkaa tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.