THL torstaina: Suomessa raportoitiin 474 uutta koronavirustartuntaa, joista 32 Satakunnassa - tilanne kuitenkin THL:n mukaan rauhoittumassa

Suomessa on tänään todettu 474 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Satakunnassa uusia tartuntoja raportoitiin 32, joista 13 Porissa, 9 Raumalla, 5 Harjavallassa ja yksi uusi tartunta Eurassa, Huittisissa, Karviassa, Säkylässä ja Kokemäellä.

THL:n mukaan koronaepidemia on edelleen rauhoittumassa Suomessa. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia koronatartuntoja on kirjattu vajaat 2 800, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronarokotuksen on saanut tähän mennessä 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä.

Täysin rokotettujen osuus vaihtelee huomattavasti ikäryhmittäin. Esimerkiksi yli 60-vuotiaissa osuus on 86 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 73 prosenttia.