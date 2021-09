Kolmansia rokotteita on alettu jo antaa Porissa

THL ohjeisti viime viikolla kolmansien koronarokotusten aloittamisesta.

Joko Porin perusturvassa annetaan kolmansia koronarokotuksia, osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä?

”Voimakkaasti immuunipuutteisten henkilöiden rokotukset on aloitettu alkuviikolla. He voivat varata rokotusajan, kunhan toisen rokotuksen antamisesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.”

Ketkä voivat siis tällä hetkellä saada kolmannen rokotuksen?

”12 vuotta täyttäneet, joilla on taudin tai sen hoidon vuoksi voimakas immuunipuutos. Tällaisia ovat esimerkiksi elinsiirto- ja kantasolusiirtopotilaat tai syöpähoitoja saavat. Myös Satasairaala antaa rokotuksia muun muassa säännöllisesti dialyysihoidossa käyville. Kyseessä on kokonaisuudessaan melko pieni ryhmä.”

Mitä rokotetta kolmannella kerralla annetaan?

”Mielellään jatketaan samalla rokotteella, jota henkilö on saanut ensimmäisilläkin kerroilla.”

Miten kolmansien rokotusten antaminen laajenee Porissa?

”Odotamme loppuviikolla lisätietoja siitä, koska me aloitamme alkuvuonna 3–4 viikon välein rokotuksen saaneiden kolmannet rokotukset.”

Myöhemmin syksyllä tulevat kuvaan myös influenssarokotukset. Miten ne pitää ajoittaa suhteessa koronarokotukseen?

”Influenssarokotukset alkavat marraskuussa. Sen voi turvallisesti ottaa vaikka samaan aikaan koronarokotteen kanssa, jos niiden ajankohdat osuvat itsellä yksiin.”

Raumalla voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt voivat saada kolmannen rokoteannoksen keskiviikkona 29.9. Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse maanantaina 27.9. kello 16–20.