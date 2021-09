Satakunta on edelleen selkeästi koronaepidemian leviämisvaiheessa – Satasairaalassa tällä hetkellä neljä potilasta, joista kaksi teho-osastolla

Satakunnan koronatilanteeseen vaikuttaa yhä merkittävästi Harjavallan BASF:n akkumateriaalitehtaan epidemiatilanne, mutta myös muualla Satakunnassa tapausmäärät ovat olleet nousussa.

Positiivisten näytteiden osuus koronatestauksessa on ATTR:n mukaan noussut voimakkaasti: SataDiagin tutkimissa näytteissä positiivisia tuloksia oli viime viikolla 5,2 prosenttia.

Satakunta

Kokosimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 17.–23. syyskuuta. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) päivitti torstaina 23. syyskuuta maakunnan tämänhetkisen koronatilanteen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

ATTR:n mukaan Satakunta on yhä selkeästi leviämisvaiheessa.

Epidemiatilanne on työryhmän mukaan heikentynyt nopeasti. Ilmaantuvuus on viikon kuluessa yli kaksinkertaistunut ja myös positiivisten näytteiden osuus on noussut voimakkaasti.

Tilanteeseen vaikuttaa ATTR:n mukaan merkittävästi Harjavallan BASF:n akkumateriaalitehtaan työmaan epidemiatilanne, mutta myös muualla Satakunnassa tapausmäärät ovat olleet nousussa. Tilanne ylittää leviämisvaiheen kriteerit laajalti Satakunnassa, mutta vaikein se on Harjavallassa ja Porissa. Myös Pomarkussa ja Jämijärvellä ilmaantuvuus on hyvin korkea ja selvässä nousussa ollaan myös Raumalla.

ATTR painottaa edelleen alueellisten ja valtakunnallisten suositusten noudattamista ja koronaturvallisten toimintatapojen tärkeyttä.

Rokotuskattavuus Satakunnassa nousee työryhmän mukaan tasaisesti. Edelleen erityisesti nuorten aikuisten rokotekattavuutta pitäisi saada ATTR:n mukaan nousemaan.

Keskiviikkoisen tiedon mukaan ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 72,7 prosenttia ja kaksi annosta 59,1 prosenttia satakuntalaisista.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on 23.9. mennessä todettu yhteensä 2 734 Covid-19-tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa ajanjaksolla 8.–21.9.2021 on 129,5 / 100 000 asukasta.

Tartuntoja on todettu tällä aikavälillä 279: Raumalla 32, Porissa 169, Eurassa 4, Huittisissa 7, Eurajoella 2, Kankaanpäässä 2, Karviassa 1, Pomarkussa 7, Jämijärvellä 2, Säkylässä 3, Kokemäellä 1, Siikaisissa 1, Ulvilassa 15 ja Harjavallassa 32.

Viime viikolla Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 4 301 näytettä, joista positiivisia oli 4,2 prosenttia.

SataDiagin tutkimissa näytteissä positiivisia tuloksia on vielä enemmän: 5,2 prosenttia. Eniten positiivisten näytteiden osuus on kasvanut Harjavallassa ja Porissa, mutta myös Raumalla jo 2,9 % näytteistä on positiivisia.

Mistä tartunnat tulevat?

Viime viikolla Satakunnassa todettiin 171 uutta Covid-19-tapausta. Tartunnanlähde selvisi 89 prosentissa tapauksissa. Epäselväksi se jäi 11 prosentissa tapauksista.

95 prosenttia tartunnoista oli peräisin omasta sairaanhoitopiiristä ja kolme prosenttia muista sairaanhoitopiireistä.

Tartunnoista vain kaksi prosenttia on suoraan ulkomailta. ATTR:n mukaan on kuitenkin todennäköistä, että Harjavallan akkutehtaan tartunnoista merkittävä osa on välillisesti jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta, mutta tätä ei ole pystytty osoittamaan varmasti.

Viime viikon tartunnoista peräti 91 oli työpaikkatartuntoja. Mukaan on laskettu tartunnat, jotka ovat syntyneet yhteismajoituksissa tai -kyydeissä. Tartunnoista valtaosa, 88, oli peräisin Harjavallan akkutehtaan työmaalta.

Samasta taloudesta oli viime viikolla peräisin 39 tartuntaa ja ystävä- ja lähipiiristä 9 tartuntaa. Harrastustartuntoja ei viime viikolla todettu, mutta tämän viikon alkupuolella on ATTR:n mukaan tullut tietoon muutama tartunta liittyen kaveriporukoiden jalkapallo- ja lentopalloharrastuksiin.

Oppilaitoksissa on todettu 5 tartuntaa ja päiväkotitartuntoja 4. Näitä tartuntoja on ATTR:n mukaan vähän, kun huomioidaan, että kouluissa ja päiväkodeissa on todettu ainakin kahdeksan merkittävää joukkoaltistusta.

Viime viikolla ei todettu tartuntoja, jotka olisivat peräisin ravintoloista.

46 prosenttia tartunnan saaneista oli jo valmiiksi karanteenissa. Karanteeniin asetettiin ainakin 590 altistunutta henkilöä. Eristyksessä 23.9. mennessä oli yhteensä 202 Covid-19-potilasta ja karanteenissa 479 henkilöä.

Onko ketään hoidossa koronan takia?

Sairaalahoidon tarve on ATTR:n mukaan hieman lisääntynyt viime päivinä.

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa neljä Covid-potilasta, joista kaksi vuodeosastolla ja kaksi teho-osastolla.

Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla ei ole potilaita, mutta perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut koronatoimista.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistuksia?

Kyllä, viikon aikana on kerrottu seuraavista joukkoaltistuksista:

Meri-Porin yhtenäiskoulussa oli altistumisia 14.9. kello 9–15. Altistuminen koski luokkia 8A, 8B, 8C ja 8F.

Porin Kaarisillan yhtenäiskoulussa oli altistuminen koronaviruksella 6B-luokalla maanantaina 13.9. Luokan 21 oppilasta asetettiin karanteeniin.

Ruosniemen koulun 6A- ja B-luokilla altistuttiin koronalle torstaina 16. syyskuuta. Altistuneita oli 49 oppilasta, jotka asetettiin karanteeniin, ja muutama henkilökunnan jäsen, joiden tilanne kerrottiin arvioitavan erikseen.

Ulvilan kaupungin Suosmeren työpajassa oli korona-altistumisia 13.–15.9. välisenä aikana. Altistuneita oli 17 henkilöä.

Harjavallan Pohjoisrannan päiväkodin työntekijällä todettiin koronatartunta 17.9. Päiväkodin henkilökunnasta altistui neljä työntekijää ja lapsista noin kymmenen hengen ryhmä.

Porissa altistua on voinut lisäksi Samkin kampuksella 13.9. kello 10–16 ja 15.9. kello 10–15, Samkin kampuksen liikuntatiloissa Bodypump-tunnilla 13.9. kello 16.45–17.45, Purso Tools Oy:n yhteydessä olevassa ruokalassa 13.9. kello 10.30–12.30, ja Porin uimahallissa Uimakoulu Pikku-Joutsenessa 14.9. kello 9–12.

Porin perusturvan mukaan uimahalliin liittyvässä tapauksessa muut tuona aikana uimahallissa olleet eivät ole altistuneet.

Saako koronarokotteen ilman ajanvarausta?

Kyllä, rokotteen saa ilman ajanvarausta seuraavasti:

Noormarkun urheilutalon palloilusalissa tiistaina 28.9 kello 16–20.

Pop up -rokotukset jatkuvat Puuvillan kauppakeskuksessa Cafe Steinerin vieressä keskiviikkona 29.9. kello 15–20.

Pop up -rokotustilaisuus pidetään myös Sataedun Ulvilan toimipisteessä tiistaina 28.9. kello 8–15.

Ensimmäisen rokoteannoksen saa Raumalla perjantaina 24.9. kello 9–15 osastolla T0 osoitteessa Steniuksenkatu 2. Kakkosrokotteita jatketaan aiemmin annettujen aikojen mukaisesti.

Rokotevälin tulee olla Porissa, Ulvilassa ja Raumalla vähintään 6 viikkoa.

Kessoten alueella pop up -rokotuksia on Nakkilan ja Eurajoen terveysasemilla perjantaina 1.10. kello 15–19, Harjavallan pääterveysasemalla perjantaina 8.10. kello 15–19, Kokemäen terveysasemalla perjantaina 15.10. kello 15–19 sekä Luvian terveysasemalla perjantaina 8.10. kello 15–19.

Rokotevälin tulee olla Kessoten alueella vähintään 8 viikkoa.

Uutista päivitetty 23.9. kello 19.57: Korjattu akkutehdas akkumateriaalitehtaaksi.