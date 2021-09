Ulvilalaisessa työpajassa korona-altistumisia

Ulvila

Ulvilan kaupungin Suosmeren työpajassa on ollut altistumisia koronavirukselle viime viikon maanantain ja keskiviikon välisenä aikana.

17 henkilöä on altistunut ja heille on lähetetty ensitieto altistumisesta ja karanteenista tekstiviestillä.

Jos henkilö on saanut kaksi annosta rokotetta ja toisesta annoksesta on kulunut viikko ennen altistumista, niin hän ei jää karanteeniin.

Karanteenin pituus on 10 vuorokautta viimeisestä altistuspäivästä.

Mikäli altistuneille tulee koronavirukseen viittaavia oireita, heidän on syytä hakeutua koronanäytteelle. Perusturvan tartunnanjäljittäjät ovat puhelimitse yhteydessä altistuneisiin lähipäivinä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita perusturvan koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona