Ruosniemen koulun 6A ja B-luokilla on altistuttu koronalle viime viikon torstaina 16. syyskuuta. Altistuminen tuli Porin perusturvan tietoon sunnuntaina, ja koulu tiedotti siitä kyseisille luokille sunnuntaina illalla. Maanantaina tartuntatautiyksiköstä lähetettiin tekstiviesti altistuneiden huoltajille.

Altistuneita on 49 oppilasta ja muutama henkilökunnan jäsen, joiden tilanne arvioidaan erikseen. Altistuneet oppilaat asetetaan karanteeniin kymmeneksi päiväksi eli 26. syyskuuta asti. Altistuneita kehotetaan hakeutumaan testiin, jos heille tulee koronavirukseen viittaavia oireita.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1 ja 14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.