SAMK, Meri-Porin yhtenäiskoulu, Purso Toolsin ruokala, uimakouluryhmä –Porissa useita korona-altistumisia

Suuri osa Meri-Porin yhtenäiskoulun 8. luokan oppilaista on altistunut koronavirukselle. Kuva kouluvuoden avajaistilaisuudesta elokuulta.

Porissa on kuluvan viikon aikana varmistettua kymmeniä koronatapauksia, viimeksi tänään lauantaina THL:n koronarekisteri kertoi 21 uudesta tartunnasta.

Aiemmin viikolla Porin perusturva siirsi henkilökuntaa sisäisesti, jotta ruuhkaa tartunnan jäljityksessä saadaan purettua.

Porin perusturvan tartuntatautiviranomaisten tietoon on tullut, että kuluvalla viikolla on voinut altistua koronavirukselle seuraavissa paikoissa:

SAMK kampus Pori

maanantai 13.9. klo 10.00-16.00

keskiviikko 15.9. klo 10.00-15.00

SAMK kampus Pori (liikuntatilat)

Bodypump -tunti

maanantai 13.9. klo 16.45-17.45

Purso Tools Oy:n yhteydessä oleva ruokala (Koivukummuntie 2, Pori)

maanantai 13.9. klo 10.30-12.30

Porin Uimahalli, Uimakoulu Pikku-Joutsen

tiistai 14.9. klo 9.00-12.00

Porin perusturvan tartuntatautiyksikkö lähettää tässä tilaisuudessa altistuneille tekstiviestin. Muut tuona aikana uimahallissa olleet eivät ole altistuneet.

Myös Meri-Porin yhtenäiskoulussa on ollut altistumisia tiistaina 14.9. klo 9.00-15.00 välillä. Altistuminen koskee luokkia 8A, 8B, 8C ja 8F.

Suositellaan, että altistuneet hakeutuvat herkästi koronanäytteelle koronaan viittaavien oireiden ilmaantuessa. Asiaa on käsitelty yhteistyössä koulun ja perusturvan tartuntatautitiimin kanssa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin perusturvan koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8.00-16.00, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona