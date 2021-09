Ministeri Kiuru Ylelle: Suomi varautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran

Päätöstä kaikkien yli 12-vuotiaiden kolmannesta rokotuskierroksesta ei ole tehty.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Suomi on varustautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran, kertoo Yle.

Kiuru kertoi sähköpostitse Ylelle, että rokotteista on tehty hankintasopimukset, joilla turvataan mahdollisten tehosterokotteiden riittävyys.

Päätöstä kaikkien yli 12-vuotiaiden kolmannesta rokotuskierroksesta ei ole vielä tehty.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeisti perjantaina kuntia kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamisesta yli 12-vuotiaille, joilla on voimakas immuunipuutos.

Kiuru sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että kaikkia koskevan kolmannen rokotuskierroksen aloittaminen riippuu asiantuntijoiden tilannearviosta.

– Me olemme varautuneet sosiaali- ja terveysministeriössä siihen, että olipa asiantuntija-arvio kolmansien rokotusten suhteen mikä tahansa, olemme varautuneet rokotusten määrällä siihen, että me pystymme rokottamaan koko kansan, Kiuru sanoi.

– Jos sellainen asiantuntijatieto tulee, että me tarvitsemme kolmannet rokotteet kaikille, me emme voi silloin enää lähteä hankkimaan rokotteita. Kyllä niitä pitää hankkia jo etukäteen varautuen kaikkeen, Kiuru jatkoi.

Kiuru ei lähtenyt arvioimaan, milloin mahdollinen päätös kolmansista rokotuksista kaikille tehdään, mutta arvioi, että tämän syksyn aikana laajennetaan kolmatta kertaa rokotettavien ryhmää.

THL:n perjantaisen ohjeistuksen mukaiseen kolmannen kerran rokotettavien ryhmään kuuluvat muun muassa elinsiirto- ja dialyysipotilaat, immunosuppressiivista syöpähoitoa saavat sekä ihmiset, joilla on synnynnäinen immuunipuutos. Suosituksen piirissä on noin 50 000 ihmistä.

Omat kansalaiset etusijalla

Kiurun mukaan se, että monissa kehitysmaissa rokotekattavuus on erittäin matala, ei voi estää Suomea aloittamasta kolmatta rokotuskierrosta.

Kiuru muistuttaa, että Suomi on liittynyt Covax-rokoteyhteistyömekanismiin, jonka avulla rokotteita jaetaan matalan ja keskimääräisen tulotason maille. Suomen kansalaiset ovat kuitenkin samaan aikaan hallituksen prioriteettilistan kärjessä.

– Minun tehtäväni on huolehtia suomalaisten terveydestä, enkä voi missään tapauksessa esittää, että me jättäisimme kolmansia rokotteita väliin, jos asiantuntijatieto antaa meille sellaisen ymmärryksen, että niitä tarvitaan, Kiuru sanoi.

– Suomi ei voi lähteä siihen, että me laitamme muiden maailman maiden kansalaiset omien kansalaistemme edelle. Nyt on kysymys terveydestä, ja jokaisella on jo perustuslain mukaan oikeus siihen, että terveyttä suojellaan, Kiuru jatkoi.

Kiurun mukaan yhteiskunnan avaamista ja koronarajoitusten purkamista ei voida lykätä sillä perusteella, että jollakin alueella tai jossakin väestöryhmässä rokotekattavuus on jäänyt muita alemmaksi.

– Kyllä tahtotila on selvä, että me emme voi jäädä minkään yksittäisen alueen tai yksittäisen ryhmän vangiksi, Kiuru sanoi.