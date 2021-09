Altistuneet oppilaat ja esikoululaiset asetetaan 10 päivän karanteeniin ja henkilökunnan tilanne arvioidaan erikseen.

Ulvilan Koskin koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle maanantaina ja tiistaina 13.-14.9, Porin perusturva tiedottaa.

Altistuneita oppilaita on yhdistetyllä 1-2-luokalla 21. Iltis-ryhmässä on näiden lisäksi altistunut 6 esikoululaista. Viisi henkilökuntaan kuuluvaa on myös altistunut. Altistuneet oppilaat ja esikoululaiset asetetaan 10 päivän karanteeniin ja henkilökunnan tilanne arvioidaan erikseen, tiedotteessa kerrotaan.

Suositellaan, että altistuneet hakeutuvat herkästi koronanäytteelle koronaan viittaavien oireiden ilmaantuessa.

Perusturvan tartuntatautiyksikkö pyrkii olemaan koululaisten huoltajiin yhteydessä alkuvaiheessa tekstiviestillä. Asiaa on käsitelty yhteistyössä koulun ja perusturvan tartuntatautitiimin kanssa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.