Harjunpään koulussa ollut altistumisia koronalle – kuudennen päivän testiä ei ehditä järjestää

Ulvila

Harjunpään koulussa Ulvilassa on viime viikon perjantaina altistunut koronalle 42 ensimmäisen luokan oppilasta ja eskarilaista ja lisäksi altistumisia on muutamia iltapäiväkerhossa.

Henkilökunnasta kahdeksan henkilöä on altistunut virukselle.

Altistuneet lapset asetetaan karanteeniin kymmeneksi vuorokaudeksi viimeisestä altistumisesta.

Normaalisti altistuneet ohjataan koronatestiin kuudentena päivänä altistuksesta, jolloin testin tuloksen salliessa karanteenia voidaan lyhentää. Tässä tapauksessa ei testiä kuitenkaan ehditä järjestää, sillä kuudes päivä on juuri tänään torstaina.

Altistuneet ohjataan näytteelle oireiden ilmaantuessa. Jos positiivisia testituloksia tulee ilmi, karanteenien pituutta joudutaan arvioimaan uudelleen.

Perusturvan tartuntatautiyksikkö pyrkii olemaan koululaisten huoltajiin yhteydessä alkuvaiheessa tekstiviestillä. Asiaa on käsitelty yhteistyössä koulun, kouluterveydenhoitajan ja tartuntatautitiimin kanssa. Työntekijöiden tilanne arvioidaan erikseen. Kahdesti rokotettuja oireettomia ei testata.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona