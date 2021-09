Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitivät torstaina viikoittaisen tilannekatsauksensa, jossa käsiteltiin rokotustilannetta ja koronavirustilanteen kehittymistä koko Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa olivat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastasivat osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Laskeeko tartuntojen määrä?

Suomessa tapausmäärät ovat vähentyneet neljä perättäistä viikkoa, ja viime viikolla tapauksia oli 3 119. Ilmaantuvuusluku viimeisen neljäntoista vuorokauden aikana oli 126 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

THL ja STM painottavat jatkossa seurannassa rokotusten etenemistä, rokotuskattavuutta, sairaalahoidon mittareita ja ennusteita sairaalahoidon tarpeesta. Koronavirusta seurataan myös esimerkiksi tartuttavuusluvun kehityksenä ja taustatietojen, kuten sairastuneiden iän, perussairauksien ja rokotusten, vaikutuksina sairastavuuteen.

Ketkä nyt sairastuvat?

Tehtyjen testien määrä laski koko Suomessa, mutta tehohoidossa oli aiempaa enemmän potilaita.

Koronatartunnan Suomessa viimeisen viikon aikana saaneista suuri osa on ollut rokottamattomia.

Rokottamattomien tautitaakka on Suomessa nyt erittäin korkea, sanoi osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä. Kaksi saatua koronarokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan, täydensi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Täyden rokotesarjan on saanut Suomessa noin 3,2 miljoonaa henkilöä. Suomessa rokotusten piirissä olevista 64,7 prosenttia on saanut 2. koronarokotteen. 1. rokotteen saaneita on 82,9 prosenttia.

Tarvitaanko kolmas rokotus?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on esittänyt, että vakavan immuunipuutoksen omaavat henkilöt tulisi voida rokottaa kolmannella rokoteannoksella. Kolmas rokotus koskisi THL:n arvion mukaan noin 50 000:ta ihmistä. Toiveena on Taneli Puumalaisen mukaan, että rokotuksiin ja niiden aikatauluihin saataisiin selvyys lähipäivien aikana.

Tehohoitoraportin perusteella tehohoidossa on ollut kymmenen henkilöä, jotka ovat sairastuneet täydestä rokotesarjasta huolimatta. He ovat kaikki olleet yli 60-vuotiaita.

Onko rokottamisella ollut vaikutusta?

Uutistoimisto STT kysyi tiedotustilaisuudessa, onko rokottaminen vaikuttanut epidemiatilanteeseen odotetulla tavalla.

Otto Helve sanoo, että selkein vaikutus on, että sairaalassa hoidettavien ja kuolleiden määrä on vähentynyt tartuntamääriin nähden.

Taneli Puumalainen sanoo, että rokotteiden teho on osoittautunut hyväksi. Samaan aikaan on levinnyt deltamuunnos ja rokottamattomat sairastuvat useammin.

Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan epidemiatilanne on edennyt odotetusti sitä mukaa kun rokotekattavuus on parantunut.

Luovutaanko maskisuosituksesta?

Esimerkiksi maskisuositukseen on luvattu helpotuksia, kun rokotuskattavuus paranee. Tilaisuudessa kysyttiin, milloin maskisuositusta voidaan lievittää. Otto Helve sanoo, että yleinen maskisuositus perustuu epidemian eri tasoihin.

– Kun näistä tasoista luovutaan, maskisuosituksia päivitetään.

Ravintolarajoitukset kevenevät

Ravintoloiden rajoitukset kevenevät tänään. Leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaika pitenee tunnilla aiemmasta.

Leviämisvaiheen alueilla alkoholia saa tarjoilla iltayhteentoista ja kiihtymisvaiheen alueilla yhteen asti yöllä. Sulkeutumisaika on tunti anniskeluajan loppumisen jälkeen.

Perustason alueilla ei enää vaadita jokaiselle asiakkaalle omaa istumapaikkaa. Anniskelu- ja aukioloaikojen rajoituksia ei perustasolla ole käytössä.

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kiihtymisvaiheen alueita ovat Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo ja Satakunta.

Perustasolla ovat Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Lapin ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Asetus on voimassa ensi kuun loppuun asti.