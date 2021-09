Joukkoaltistuksia on viime viikon lopusta lähtien ollut ATTR:n mukaan poikkeuksellisen paljon. Eniten terveydenhuoltoa työllistää Harjavallan akkutehtaan laaja epidemia.

Satakunta

Kokosimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 10. syyskuuta – 16. syyskuuta. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) päivitti torstaina 16. syyskuuta maakunnan tämänhetkisen koronatilanteen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on leviämisvaiheessa.

Ilmaantuvuus on viikossa yli kaksinkertaistunut, ja sen ennustetaan vielä nousevan lähipäivinä Harjavallan akkumateriaalitehtaan laajan epidemian ja lukuisten joukkoaltistusten vuoksi.

Positiivisten näytteiden osuus on lähes kaksinkertaistunut ja myös sen ennustetaan nousevan. Tartunnanjäljitys on ollut ATTR:n mukaan tähän saakka hyvin tehokasta, mutta viikonlopusta lähtien Porin perusturvan ja Keski-Satakunnan tartunnanjäljitys on voimakkaasti kuormittunut, mikä aiheuttaa viivettä henkilökohtaisiin yhteydenottoihin.

Joukkoaltistuksia on viime viikon lopusta lähtien ollut poikkeuksellisen paljon muun muassa päiväkodissa ja kouluissa. Eniten ATTR:n mukaan työllistää Harjavallan akkutehtaan laaja epidemia. Sen mukaan tehtaan alihankkijoiden yrityksissä ja BASF:n organisaatiossa on nyt todettu yhteensä 86 tartuntaa. Altistuneita on tunnistettu noin 200.

Seuraava epidemiapalaveri pidetään ATTR:n mukaan perjantaina ja tilanteesta tiedotetaan tarkemmin sen jälkeen.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa oli 15.9.2021 mennessä todettu yhteensä 2535 Covid-19-tapausta.

Ilmaantuvuusluku Satakunnassa ajanjaksolla 1.9.–14.9.2021 on 65,0 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Tartuntoja on todettu tällä aikavälillä kaikkiaan 140: Raumalla 19, Porissa 79, Eurassa 5, Huittisissa 4, Eurajoella 2, Kankaanpäässä 6, Ulvilassa 5, Harjavallassa 15, Pomarkussa 3, Siikaisissa 1 ja Jämijärvellä 1.

Selvä ilmaantuvuuden nousu näkyy ATTR:n mukaan myös jätevesiseurannassa 12.-13.9.2021 otetuissa näytteissä.

Mistä tartunnat tulevat?

Viime viikolla todettiin 71 uutta tapausta, joista 55 prosenttia oli jo valmiiksi karanteenissa.

Tartunnanlähde saatiin selvitetyksi yli 90 prosentissa tapauksista, epäselväksi se jäi vain 6 prosentissa.

Tartunnanlähteistä 18 on samasta taloudesta, lähipiiristä ja ystävistä 7, työpaikalta 9 ja yksityisestä bussimatkasta Leville 8. Lisäksi 4 tartuntaa on todettu kehitysvammaisten palveluasumisessa ja vuorohoitoyksikössä, 1 päiväkotitartunta ja 2 tartuntaa alakoulussa, jotka liittyvät viime viikolla todettuihin tapauksiin.

13 tartunnoista oli ulkomailta. Jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta oli 2.

Tartunnoista 43 oli omasta sairaanhoitopiiristä ja 15 toisesta sairaanhoitopiiristä.

Karanteeniin asetettiin viime viikolla ainakin 393 altistunutta. 16.9. mennessä eristyksessä oli noin 140 Covid-19-potilasta ja karanteeniin asetettu noin 840 altistunutta. Luvut ovat ATTR:n mukaan osin arvioita, sillä kaikkia tapauksia ei ole ruuhkan vuoksi pystytty vielä viemään rekisteriin.

Keitä sairastuneet ovat nyt? Entä onko ketään hoidossa koronan takia?

Sairastuneet ovat ATTR:n mukaan pääsääntöisesti rokottamattomia tai vain yhden rokotteen saaneita henkilöitä. 80 prosenttia on alle 40-vuotiaita. Joukossa on muutamia kaksi rokoteannosta saanutta, mutta kaiken kaikkiaan rokotuksen suojateho etenkin vaikeaa sairautta kohtaan on ATTR:n mukaan erinomainen.

Satasairaalassa erikoissairaanhoidossa ei ole tällä hetkellä koronapotilaita osastohoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei myöskään ole koronapotilaita. Tyksin erityisvastuualueella oli keskiviikkona yhteensä neljä potilasta teho-osastolla.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistuksia?

Kyllä, viikon aikana on kerrottu seuraavista joukkoaltistuksista:

Launtaina 11.9. todettiin Covid-19-tartunta lapsella Noormarkussa Mehiläisen Onnikotien Aurinkolinnan vuorohoitoyksikössä Aurinkotuvassa. Lisäksi kahdella Aurinkolinnan henkilökuntaan kuuluvalla todettiin torstaina 9.9. Covid-19-infektio.

Lauantaina kerrottiin myös Porin Tuulikellon koulun oppilaalla todetusta koronavirustartunnasta. Altistumisia tapahtui edeltävällä viikolla Tuulikellon koulun Paatti-solussa ja joissakin yhteisissä tiloissa.

Huittisissa ilmoitettiin lauantaina uusi koronatartunta, johon liittyi joukkoaltistuminen Kuninkaisten päiväkodissa.

Sunnuntaina 12.9. kerrottiin, että Porissa Pilke Välkkeen päiväkodissa oli altistunut osa kahden ryhmän lapsista ja muutama työntekijä.

6.–7.9. välisenä aikana altistuksia oli Porissa Myötätuulen koulussa 3A- ja 3B-luokilla ja iltapäiväkerhossa, Noormarkun yhtenäiskoulussa 4. luokalla, Kiertokadun päiväkodissa yhdessä ryhmässä ja Winnovan maahanmuuttajien kielikoulutuksen pienryhmässä.

Maanantaina 13.9. kerrottiin Harjavallassa BASF-akkumateriaalitehtaan alihankintayrityksissä todetuista tartunnoista. Ainakin 150 henkilön kerrottiin tuolloin altistuneen eri yrityksissä 6. syyskuuta lähtien.

Porissa päiväkoti Mesikämmenessä oli altistumisia koronalle 8.–10.9. välisenä aikana.

Harjunpään koulussa Ulvilassa on perjantaina 10.9. altistunut koronalle 1. luokan oppilaita ja eskarilaisia. Lisäksi muutamia altistumisia on iltapäiväkerhossa ja henkilökunnassa.

Käppärän koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle maanantaina 13.9. 1A-luokalla ja Iltis-ryhmässä.

Ulvilan Koskin koulussa on ollut altistumisia koronavirukselle 13.-14.9. välisenä aikana yhdistetyllä 1-2-luokalla ja Iltis-ryhmässä.

Altistua on voinut lisäksi Huittisissa perjantaina 3.9. Satulinna-vaateliikkeessä kello 14-15 ja Brothers Pizzassa kello 15-16, Porissa kuntosali Power Teamsissa 6.–7.9. kello 17-19 ja Käppärän kirjastossa 8.–9.9., Merikarvialla ravintola Merry Monkissa 10.9. kello 11-12. ja Kankaanpäässä Mäntykalliokodin Petäjä-yksikössä 8–10.9. välisenä aikana.

Saako koronarokotteen ilman ajanvarausta?

Kyllä, rokotteen saa ilman ajanvarausta seuraavasti:

Porissa Nuorisotalolla perjantaina 17.9. kello 8-13 ja Noormarkun urheilutalon palloilusalissa tiistaina 28.9 kello 16-20.

Pop up -rokotukset jatkuvat Puuvillan kauppakeskuksessa Cafe Steinerin vieressä perjantaina 17.9., torstaina 23.9. ja keskiviikkona 29.9. kello 15-20. Pop up -rokotustilaisuus järjestetään myös Samkin Porin kampuksella keskiviikkona 22.9. kello 14-17.

Merikarvian vapaa-aikakeskuksessa osoitteessa Onnentie 1 perjantaina 17.9 kello 15-20.

Ensimmäisen rokoteannoksen saa Raumalla keskiviikkona 22.9. kello 12-19 ja perjantaina 24.9. kello 9-15 osastolla T0 osoitteessa Steniuksenkatu 2. Kakkosrokotteita jatketaan viikoilla 37-38 aiemmin annettujen aikojen mukaisesti.

Rokotevälin tulee olla Porissa, Merikarvialla ja Raumalla vähintään 6 viikkoa.

Kessoten alueella pop up -rokotuksia on Nakkilan ja Eurajoen terveysasemilla perjantaina 1.10. kello 15-19, Harjavallan pääterveysasemalla perjantaina 8.10. kello 15-19, Kokemäen terveysasemalla perjantaina 17.9. ja 15.10. kello 15-19 sekä Luvian terveysasemalla perjantaina 17.9. ja 8.10. kello 15-19.

Rokotevälin tulee olla Kessoten alueella vähintään 8 viikkoa.