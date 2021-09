Noormarkun Aurinkokulman asumispalveluyksiköissä ja vuorohoidossa sekä Porin Tuulikellon koulussa mahdollisia altistumisia koronavirukselle

Aurinkolinnassa on todettu nyt kolme tartuntaa, Tuulikellon koulussa yksi.

Pori

Rokottamattomalla lapsella on lauantaina todettu Covid-19-tartunta Noormarkussa Mehiläisen Onnikotien Aurinkolinnan vuorohoitoyksikössä Aurinkotuvassa. Lisäksi kahdella Aurinkolinnan henkilökuntaan kuuluvalla todettiin torstaina Covid-19-infektio, Porin perusturvan tiedotteessa kerrotaan.

Tapauksiin liittyvät lähialtistuneet on tunnistettu ja asetetaan karanteeniin. Heitä on yhteensä 13.

Koska alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvillä ja tapauksilla on mahdollisia kytkentöjä myös Aurinkokulman ja Aurinkolinnan asumispalveluyksiköiden asukkaisiin, päätettiin ottaa näytteet kaikista Aurinkokulman, Aurinkolinnan sekä joistakin Aurinkotuvan asukkaista ja henkilökunnasta.

Kahdesti rokotettu henkilökunta saa toimia normaalisti eikä heitä aseteta karanteeniin, mutta näytteet otetaan.

Myös yhdellä Porin Tuulikellon koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Tähän liittyviä altistumisia on tapahtunut viime viikolla Tuulikellon koulun Paatti-solussa ja joissakin yhteisissä tiloissa. Karanteeniin asetetaan noin 45 oppilasta ja mahdollisesti joitakin henkilökunnan jäseniä.

Koulu informoi oppilaiden vanhempia erikseen Wilma-viestillä. Porin perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin henkilökunnan jäseniin ja altistuneiden oppilaiden huoltajiin lähipäivien aikana. Mikäli heille tulee koronavirukseen viittaavia oireita, heidän on syytä hakeutua testiin.

Karanteenin kesto on 10 vuorokautta. Karanteeni voi olla lyhyempi, mikäli karanteenin kuudentena päivänä kaikista altistuneista otetaan koronanäyte ja tulokset ovat negatiivisia. Jos positiivisia löydöksiä ilmenee, täytyy tilanne arvioida uudestaan.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 623 4333 joka päivä kello 8–16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona