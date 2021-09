Kiertokadun päiväkodissa korona-altistuksia

Pori

Kiertokadun päiväkodissa Porissa on ollut korona-altistuksia 1–2- ja 2–3-vuotiaiden Vesseleiden ja Vekkulien ryhmissä viime viikolla. Altistuneita lapsia on noin 20, ja heidät asetetaan karanteeniin kymmeneksi vuorokaudeksi viimeisestä altistuspäivästä, Porin perusturvan tiedotteessa kerrotaan.

Lapset testataan kuudentena päivänä altistuksesta ja karanteeni voidaan päättää, jos kaikilla testatuilla on negatiivinen testitulos. Muussa tapauksessa tilanne harkitaan uudelleen.

Tapausta on käsitelty yhteistyössä päiväkodin johdon kanssa. Perusturvan tartuntatautiviranomaiset ovat yhteydessä altistuneiden huoltajiin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, joka palvelee numerossa 02 623 4333 joka päivä kello 8–16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona