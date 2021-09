Ravintolarajoitukset lievenevät Satakunnassa maanantaina – valomerkki siirtyy kahdella tunnilla eteenpäin

Satakunnassa anniskelu on maanantaista lähtien päätettävä viimeistään kello 24.

Satakunta

Ravintoloiden toimintaa koskevat koronarajoitukset lievenevät Satakunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että Satakunnassa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen rajoitukset. Muutos tulee voimaan maanantaina.

Kiihtymisvaiheen rajoitusten ollessa voimassa anniskelu on sallittu kello 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.