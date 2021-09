Pohjoismaista Tanska suuntaa vauhdikkaimmin koronan jälkeiseen aikaan – asiantuntija varoittaa, että jopa puolet rokottamattomista voi sairastua

Ruotsi ja Norja ovat painaneet jarrua ja odottavat rokotusten etenemistä.

Tanska on purkanut koronarajoituksia ja purkaa loputkin ensi viikon perjantaina. Arkistokuva 1. syyskuuta Kööpenhaminan Parkenilla pelatun Tanska-Skotlanti-jalkapallopelin yleisöstä.

Helsinki

Pohjoismaista Tanska on toistaiseksi ainoana lyönyt kiinni päivämäärän, jolloin koronarajoituksista luovutaan. Tanska on jo sanomassa hyvästit myös koronapassille, jota meillä vasta valmistellaan. Ruotsissa ja Norjassa ei ole vielä varmaa aikataulua sille, milloin rajoituksia seuraavan kerran lievennetään tai poistetaan. Sama tilanne on Suomessa.

Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet, että yhteiskunnan avaamisessa ei vielä edetä tautitapausten määrän nousun vuoksi.

Sekä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa että Suomessa on jo vähintään peruslinjaus kolmannesta koronarokotteesta. Uutta tehosteannosta tarjontaan tässä vaiheessa eri riskiryhmiin kuuluville. Ainakin Ruotsissa kolmansia rokotteita on määrä antaa jo nyt syyskuusta lähtien.

Tanskassa sanotaan jo hyvästit rajoituksille

Tanska otti viime keväänä ensimmäisenä maana käyttöön koronapassin ja on nyt jo luopumassa sen käytöstä. Tämän viikon keskiviikosta lähtien sitä ei ole enää tarvinnut esimerkiksi kahviloissa, ravintoloissa ja liikuntasaleilla.

Loputkin koronarajoitukset puretaan ensi viikon perjantaina.

Asiantuntijat ovat tosin varoittaneet, että epidemia ei vielä ole ohi ja joitain rajoituksia voidaan vielä joutua ottamaan uudelleen käyttöön. Muun muassa matemaattisen epidemiologian apulaisprofessori Viggo Andreasen Roskilden yliopistosta arvioi tv-haastattelussa, että korotekattavuutta ei saada nostettua määräänsä enempää ja että noin puolet vielä rokottamattomista tanskalaisista saa tartunnan seuraavan puolen vuoden aikana.

Tanskan tavoite on, että 90 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä olisi rokotettu vähintään kertaalleen lokakuun alkuun mennessä.

Kertaalleen rokotettuja oli syyskuun alussa 75,3 ja kahteen kertaan rokotettuja 72,1 prosenttia.

Tanska päätti viime viikolla, että koronaa ei enää luokitella yhteiskunnallisesti kriittiseksi sairaudeksi 10. syyskuuta lukien ja rajoitukset voidaan näin poistaa. Terveysministeri Magnus Heunicke perusteli päätöstä sillä, että epidemia on hallinnassa ja koronarokotustilanne hyvä.

– Hallitus on luvannut olla jatkamatta (rajoitus)toimia pidempään kuin on tarpeen, ja nyt olemme siinä tilanteessa, hän ilmoitti.

Heunicken mukaan uusiin toimiin ryhdytään nopeasti, jos tauti uhkaa jälleen yhteiskunnan tärkeitä toimintoja kuten terveydenhuoltoa. Tauti luokitellaan edelleen yleisesti vaaralliseksi, ja Tanska jatkaa epidemian seurantaa, testausta, sekvensointia ja jätevesien analysointia.

Koronapassista oli alun perin määrä luopua vasta lokakuun alussa. Esimerkiksi vaatimus maskin käytöstä julkisessa liikenteessä poistui jo elokuun puolivälissä.

Tanskassa on yhä voimassa matkailijoita koskevia koronamääräyksiä. Ne vaihtelevat sen mukaan, mikä on lähtömaan koronatilanne ja miten matkailija on rokotettu. Esimerkiksi kahteen kertaa rokotetulta suomalaiselta ei vaadita Tanskaan tullessa koronatestiä.

Tanskan kansanterveysvirasto ohjeisti maanantaina, että ihmisille, joiden immuunijärjestelmä on vakavasti heikentynyt, tarjotaan kolmatta rokoteannosta. Ryhmään kuuluu muun muassa ihmisiä, joilla on pahanlaatuisia veri- ja luuydinsairauksia, elinsiirtopotilaita ja dialyysipotilaita.

Virasto arvioi parhaillaan, onko muillekin ryhmille syytä tarjota tehosterokotetta. Todennäköistä on, että tähän ryhmään kuuluisi myös vanhuksia.

Ruotsissa tartuntamäärät kasvaneet joka viikko

Ruotsissa koronarajoituksia on ollut määrä keventää syyskuussa muun muassa vapauttamalla tapahtumien osallistujamääriä, mutta tätä on lykätty koronatapausten määrän kasvun perusteella.

Tartuntamäärät ovat viime kahden kuukauden aikana kasvaneet joka viikko, erityisesti rokottamattomien 20–29-vuotiaiden parissa. Kyse ei kuitenkaan ole samanlaisesta noususta kuin aiempina epidemiahuippuina, kertoi osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell Ruotsin kansanterveyslaitoksen koronakatsauksessa torstaina.

Yli 18-vuotiaista ruotsalaisista 82,1 prosenttia oli rokotettu kerran ja 70,8 prosenttia kahdesti.

Ruotsin hallitus esitti elokuussa, että lakia koronaan liittyvistä erityisrajoituksista jatketaan ensi tammikuun loppuun asti. Näin esimerkiksi osallistujamääriä tai aukioloja koskevia rajoituksia voidaan vielä tiukentaa, jos tautilanne kääntyy huonoksi.

Samoin on pidennetty lokakuun loppuun asti terveysviranomaisten suositusta kaikkien Ruotsiin Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevien testaamisesta. Syynä on se, että tartunnoista varsin suuri osa on peräisin ulkomailta. Suomalaisia tämä ei siis koske.

Elokuussa päivitettyjen rajoitusten mukaan esimerkiksi ravintoloissa saa nykyisellään istua samassa pöydässä enimmillään kahdeksan ihmistä. Kaukoliikenteen busseissa ja junissa on käytössä puolet istumapaikoista. Joukkoliikenteessä ei tarvitse käyttää maskia.

Ruotsissa aloitetaan jo kolmansia koronarokotuksia. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan osa riskiryhmiin kuuluvista voi saada kolmannen rokoteannoksen syyskuun alusta lukien.

Myöhemmin tehosteannosta saatetaan tarjota laajemminkin, mutta tämä riippuu viraston mukaan muun muassa siitä, tuleeko uusia virusmuunnoksia ja mitä uutta tutkimukset kertovat rokotteiden pitkäaikaisesta tehosta.

Norja aloittaa 12-15-vuotiaiden rokotukset

Norjassa huolta on herättänyt, että tartuntaluvut ovat nousseet reippaasti kesän jälkeen ja viikon sisällä on kirjattu koko epidemian suurimmat päiväkohtaiset tartuntalukemat. Myös sairaanhoidossa olevien määrät ovat kasvussa.

Norja hidastaakin maan avaamista koronarajoituksista. Rajoitusten poistamisen seuraava vaihe on lykätty siihen asti, kunnes rokotuskattavuutta on saatu nostettua.

– Emme ota tätä riskiä, kun on niin vähän aikaa jäljellä siihen, että kaikilla aikuisilla on ollut mahdollisuus suojautua rokotteella, pääministeri Erna Solberg totesi torstaina.

Syyskuun alussa 89,1 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä oli saanut yhden rokoteannoksen ja 71,9 prosenttia kaksi annosta.

Tartuntoja on tullut erityisesti nuorille. Hallitus näytti torstaina vihreää valoa 12–15-vuotiaiden koronarokotusten aloittamiselle.

Tilanteen paheneminen on ajanut monissa kunnissa koronatestauksen suuriin vaikeuksiin. Esimerkiksi Trondheim Keski-Norjassa on aloittanut pikatestien jakamisen opiskelijoille, jotta piiloon jääneet tartunnat löydettäisiin.

Aiemmin tavoite oli, että kotimaisista koronarajoituksista kuten metrin etäisyyden pitämisestä toisiin ihmisiin voitaisiin luopua syyskuun lopun tietämillä.

Matkustusrajoituksiin tehtiin kuitenkin tämän viikon maanantaina joitakin lievennyksiä. Kaksi kertaa rokotetut suomalaiset pääsevät maahan ilman lisärajoituksia kuten testejä tai karanteeneja.

Norjan kansanterveyslaitos suosittelee, että potilaille, joilla on vakavasti heikentynyt immuunijärjestelmä, tarjotaan koronarokotteen kolmatta annosta.