THL kertoi lauantaina vain 87 uudesta koronatartunnasta, mutta luku on virheellinen – sunnuntain luvut ovat todennäköisesti normaalia suuremmat

Tekninen ongelma johtuu keskeytyneestä laskenta-ajosta.

Arkistokuva koronaviruksen drive in -testauksesta Raumalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi lauantaina, että Suomessa on raportoitu 87 uutta koronavirustartuntaa, mutta luku on teknisen ongelman vuoksi virheellinen. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo, että järjestelmän laskenta-ajo on myöhästynyt.

Yrttiahon mukaan lauantaina raportoiduista luvuista puuttuu merkittävä osa tartunnoista.

– Tässä luvussa on mukana vain perjantaiaamupäivän lukuja. Vastavuoroisesti olettaen, että ajot menevät onnistuneesti läpi sunnuntaina, luvut tulevat sunnuntain osalta näyttämään normaalia suuremmilta, sanoo Yrttiaho.

Normaali käytäntö on, että päivän aikana THL:lle raportoidaan sairaanhoitopiireistä useamman päivän aikana tehtyjen testien tuloksia, joista suurin osa on edellisen vuorokauden aikana tehtyjen testien satoa. THL:n luku taas muodostuu Yrttiahon mukaan viimeisen vuorokauden aikana THL:lle raportoiduista luvuista.

Lauantaina raportoiduista uusista tartunnoista yksikään ei ole Satakunnasta.

Satakunnassa on THL:n julkistamien lukujen mukaan todettu koronatartuntoja epidemian aikana THL:n mukaan nyt seuraavasti: Eura 167, Eurajoki 125, Harjavalta 19, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 84, Jämijärvi 19, Kankaanpää 86, Karvia 85, Kokemäki 56, Merikarvia 10, Nakkila 25, Pori 537, Rauma 1 033, Säkylä 57 ja Ulvila 44.

Koko Satakunnassa koronatartuntoja raportoitu epidemian aikana 2 376.