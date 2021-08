THL maanantaina: Satakunnassa 6 uutta koronatartuntaa – koko maassa 472

Satakunnasta on raportoitu epidemian alusta alkaen 2 368 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maanantaina, että Suomessa on raportoitu 472 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 126 565 koronavirustartuntaa.

Satakunnasta raportoitiin nyt 6 uutta koronavirustartuntaa: 3 Porissa, 1 Huittisissa, Raumalla ja Eurajoella.

THL:n mukaan kahden viikon aikana on raportoitu 8 341 tartuntaa, mikä on 1 946 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 20 ihmistä.

SATAKUNNASSA on todettu koronatartuntoja epidemian aikana THL:n mukaan nyt seuraavasti: Eura 166, Eurajoki 125 (+1), Harjavalta 19, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 83 (+1), Jämijärvi 19, Kankaanpää 86, Karvia 85, Kokemäki 56, Merikarvia 10, Nakkila 25, Pori 534 (+3), Rauma 1 030 (+1), Säkylä 57 ja Ulvila 44.

Satakunnasta on raportoitu epidemian alusta alkaen 2 368 koronavirustartuntaa.

Ainakin seuraavilta paikkakunnilta raportoitiin nyt uusia tartuntoja.

- Helsinki: 143 tartuntaa

- Espoo: 59 tartuntaa

- Vantaa: 39 tartuntaa

- Turku: 25 tartuntaa

- Lappeenranta: 19 tartuntaa

- Oulu: 18 tartuntaa

- Kempele: 14 tartuntaa

- Kuopio: 13 tartuntaa

- Tuusula: 13 tartuntaa

- Savonlinna: 11 tartuntaa

- Nivala: 7 tartuntaa

- Lohja: 7 tartuntaa

- Mikkeli: 6 tartuntaa

- Raahe: 5 tartuntaa

- Imatra: 5 tartuntaa

- Seinäjoki: 4 tartuntaa

- Nurmijärvi: 4 tartuntaa

- Nokia: 4 tartuntaa

- Tampere: 4 tartuntaa

- Alavus: 4 tartuntaa

- Forssa: 3 tartuntaa

- Pori: 3 tartuntaa

- Askola: 3 tartuntaa

- Jyväskylä: 3 tartuntaa

- Lemi: 2 tartuntaa

- Tyrnävä: 2 tartuntaa

- Kirkkonummi: 2 tartuntaa

- Hyvinkää: 2 tartuntaa

- Kurikka: 2 tartuntaa

- Kajaani: 2 tartuntaa

- Kouvola: 2 tartuntaa

- Kangasala: 2 tartuntaa

- Hämeenlinna: 2 tartuntaa

- Järvenpää: 1 tartunta

- Karkkila: 1 tartunta

- Pornainen: 1 tartunta

- Sipoo: 1 tartunta

- Lieksa: 1 tartunta

- Rantasalmi: 1 tartunta

- Ähtäri: 1 tartunta

- Eurajoki: 1 tartunta

- Haapavesi: 1 tartunta

- Lahti: 1 tartunta

- Valkeakoski: 1 tartunta

- Utajärvi: 1 tartunta

- Kauniainen: 1 tartunta

- Siikalatva: 1 tartunta

- Vesilahti: 1 tartunta

- Kauhajoki: 1 tartunta

- Kokkola: 1 tartunta

- Joensuu: 1 tartunta

- Vimpeli: 1 tartunta

- Mäntsälä: 1 tartunta

- Vaasa: 1 tartunta

- Liminka: 1 tartunta

- Vihti: 1 tartunta

- Lieto: 1 tartunta

- Rauma: 1 tartunta

- Loimaa: 1 tartunta

- Loviisa: 1 tartunta

- Raasepori: 1 tartunta

- Lappajärvi: 1 tartunta

- Ruokolahti: 1 tartunta

- Pirkkala: 1 tartunta

- Koski Tl: 1 tartunta

- Raisio: 1 tartunta

- Huittinen: 1 tartunta

- Sievi: 1 tartunta

- Porvoo: 1 tartunta

- Pyhtää: 1 tartunta

- Ylivieska: 1 tartunta

- Rusko: 1 tartunta

- Kemi: -1 tartuntaa (tietoja korjattu takautuvasti)

Tilanne kunnittain näkyy seuraavasta grafiikasta.