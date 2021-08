Satakunnan koronatilanne on selvästi parantunut. Kolme neljästä tartunnan saaneesta on alle 40-vuotiaita. Uusia baaritartuntoja ei ole ollut.

Satakunta

Keräsimme jälleen tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta kuluneen viikon ajalta 19.–26. elokuuta.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui torstaina 26. elokuuta päivittämään maakunnan tämänhetkisen koronatilanteen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

Tilanne on selvästi parantunut, mutta Satakunta on vielä leviämisvaiheessa. Tilanne on erityisen aktiivinen Raumalla, Eurajoella, Kokemäellä ja Huittisissa. Ilmaantuvuus on kuitenkin Raumallakin enemmän kuin puolittunut viikossa.

Ilmaantuvuus on kasvanut nopeasti Jämijärvellä, ja se on korkea myös Kankaanpäässä.

Eurassa ja Säkylässä tartuntatilanne on paranemassa. Porissa ja lähialueilla se on pysynyt vakaana.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Satakunnassa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ollut 68 tartuntaa 20.8.–26.8. välisenä aikana.

Tartuntoja oli Raumalla 15, Porissa 12, Eurajoella 9, Huittisissa 8, Kankaanpäässä ja Jämijärvellä kummassakin 7, Eurassa 4, Kokemäellä 3, Ulvilassa 2 ja Säkylässä 1.

Keitä sairastuneet ovat?

Valtaosa on nyt rokottamattomia tai vain yhden rokotuksen saaneita alle 40-vuotiaita. Tartunnan saaneista 77 prosenttia kuului viime viikolla tähän ikäryhmään.

Myös alle 10-vuotiaiden osuus on noussut. Heidän tartuntansa tulevat valtaosin perheestä, äärimmäisen harvoin koulusta tai päivähoidosta.

Eniten tartuntoja on ikäryhmissä 31–40 ja 0–10 vuotta.

Montako ihmistä on hoidossa koronan takia?

Satasairaalassa ei ole nyt hoidossa yhtään koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastolla heitä on kolme.

Montako ihmistä Satakunnassa on kuollut koronaan epidemian aikana?

Satakunnassa on kuollut yhteensä 14 potilasta Covid-19-infektioon.

Miten terveydenhuollon kapasiteetti riittää?

Tartunnanjäljitys, koronanäytteenotto ja rokotukset sitovat paljon henkilökuntaa. Tilanne on äärimmäisen kuormittava ja se vaikuttaa perusterveydenhuollon normaaliin toimintaan.

Toimiiko tartunnanjäljitys?

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 89 prosentissa tapauksista, mikä on erinomainen tulos. Lähde jäi epäselväksi kuudessa Satakunnassa saadussa ja yhdessä sen ulkopuolella todetussa tapauksessa.

Kaksi kolmesta oli jo karanteenissa, kun tartunta todettiin.

Mistä tartunnat tulevat?

Tartunnoista 85 prosenttia oli saatu oman sairaanhoitopiirin alueelta. Ulkomailta oli peräisin 12 prosenttia.

Perhetartuntojen osuus on lisääntynyt. Niitä oli nyt lähes 60 prosenttia. Vain yksi tartunta oli työperäinen, sekin Varsinais-Suomesta. Ystävä- ja lähipiiristä tuli viisi tartuntaa.

Muutamia viikkoja sitten Satakunnassa oli useita baari- tai terassitartuntoja, jotka johtivat pitkiin tartuntaketjuihin. Nyt niitä ei ole todettu lainkaan. Viime viikolta ei ole tietoja myöskään tartunnoista joukkotapahtumissa.

Kenen ja missä tilanteessa on syytä hakeutua koronatestiin?

Erityisesti oireisten henkilöiden, joilla on puutteellinen rokotesuoja tulee hakeutua testiin nopeasti.

Niiden, jotka ovat joko saaneet kaksi rokotetta ja toisesta pistoksesta on kulunut viikko, tai jotka ovat sairastaneet Covid-infektion 6 kuukauden sisällä, ei tarvitse hakeutua testiin, elleivät he ole altistuneet koronavirukselle kahden viime viikon aikana.

Jos tiedossa on altistus tai henkilö on palannut matkalta ja oireita ilmenee 14 vuorokauden aikana, testi kuitenkin otetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tai yli 70-vuotiaat suositellaan testattaviksi oireisina aina.

Satakunnassa on nyt vuodenajalle tyypillinen rinovirusepidemia ja lisäksi on todettu parainfluenssa 3 -viruksen aiheuttamia infektioita. Oireita ei pysty taudinkuvan perusteella erottamaan koronavirusinfektiosta.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistuksia?

Koulualtistuksia oli Kaarisillan yhtenäiskoulussa Porissa, Rauman Lyseon lukiossa ja Rauman normaalikoulussa sekä Jämijärvellä päiväkodissa ja keskuskoulun Tykköön toimipisteessä.

Huittisten Lidlissä on voinut altistua koronavirukselle torstaina 19. elokuuta kello 12–13 välisenä aikana.

Pomarkun Tilkkutäkki Oy:n Etelärinteen asumisyksikössä on 19.8. ollut mahdollinen koronavirukselle altistuminen, minkä johdosta asukkaat on asetettu karanteeniin.

Tammelassa Eerikkilän Urheiluopistolla altistui jalkapallojunioreita ja heidän huoltajiaan sekä Porista ja Raumalta.

Leviääkö korona kouluissa tai päiväkodeissa?

Perusopetuksessa altistuneella todettiin yksi tartunta yläkoulussa. Alakouluissa tai päivähoidossa ei ollut tartuntoja viime viikolla.

Toisen asteen opetuksessa Sataedussa Raumalla todettiin neljä tartuntaa. Tartunnan saaneet olivat rokottamattomia ja maskin käyttö on ollut puutteellista. Kyseessä on Satakunnassa ainutlaatuinen tapaus, ATTR toteaa.

Se muistuttaa, että on olennaisen tärkeää noudattaa varotoimia kouluissa OKM:n ohjeiden mukaisesti. Paitsi 12–17-vuotiaita, myös opettajia, päiväkotien työntekijöitä ja lasten vanhempia kehotetaan rokottautumaan mahdollisimman kattavasti.

Miten rokotukset etenevät?

Ensimmäisen koronarokotusannoksen on saanut 79,7 prosenttia satakuntalaisista, kaksi annosta 54,4 prosenttia. Koko maassa vastaavat lukemat ovat 71,1 ja 47,7 prosenttia.

Tällä hetkellä kaikissa kunnissa rokotetaan kaikkia yli 16-vuotiaita ja yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa 12–15-vuotiaita. Heistäkin on jo nyt rokotettu yli 40 prosenttia.

Yksityisten työterveyshuoltojen toivotaan myös aktivoituvan järjestämään rokotuskampanjoita esimerkiksi isoille työpaikoille, kun rokotteiden saatavuudessa ei enää ole ongelmia.

Onko opiskelijoille erikseen rokotustilaisuuksia?

Winnovan ja Winnovan metsäopiston opiskelijoille annetaan ensimmäisiä rokotuksia Winnovan kampuksella keskiviikkona 1.9. kello 10–15 ja metsäopistolla torstaina 2.9. kello 9.30–12.

Onko maakunnassa mahdollista käydä ottamassa koronarokote ilman ajanvarausta?

Raumalla ensimmäisen koronarokotteen voi saada 31.8. ja 1.9. kello 12–19 terveyspalvelujen pohjakerroksessa osastolla T0.

Porin perusturvassa Puuvillan kauppakeskuksessa 1. rokotteen voi ottaa 3.9. kello 15–20 entisissä Lempi lifestyle -liikkeen tiloissa, 1. kerroksessa, Café Steinerin vieressä.

Kessoten alueen 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille on tilaisuuksia seuraavasti: 3.9. kello 15–19 Nakkilan terveysasema, 10.9. kello 15–19 Eurajoen terveysasema, 10.9. kello 15–19 Harjavallan pääterveysasema, 17.9. kello 15–19 Kokemäen terveysasema ja 17.9. kello 15–19 Luvian terveysasema.

Kaikille 12 vuotta täyttäneille posalaisille sekä Kankaanpäässä opiskeleville ulkokuntalaisille on rokotustapahtuma Kankaanpäässä 4.9. kello 10–14 juhlatalo Artellissa. Erityisesti paikalle toivotaan yli 12 vuotta täyttäneitä koululaisia ja nuoria aikuisia (alle 30-vuotiaat).

Huittisissa ykköskoronarokotteita annetaan kaikille 12 vuotta täyttäneille terveyskeskuksessa 28.8. kello 9–16.30 tai niin kauan kuin rokotteita riittää.

Mitkä rajoitukset ravintoloilla ovat nyt voimassa Satakunnassa?

Ravintolat voivat olla auki kello 5–23. Anniskelu on lopetettava kello 22.

Sisä- ja ulkotiloissa ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa puolet asiakaspaikoista. Asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

Entä kokoontumisrajoitukset?

Satakunnassa voi järjestää yli 10 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja yli 50 henkilön tilaisuuksia ulkona, jos on mahdollista säilyttää riittävät etäisyydet osallistujien välillä.

Rauman, Euran, Eurajoen, Kokemäen, Säkylän ja Huittisten kunnissa on voimassa tiukempi pykälä, joka velvoittaa pitämään yleisötilaisuuksissa kahden metrin turvavälit.

Valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa on myös jatkettu 30.9. asti kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

Oikaisu: Tässä uutisessa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Porin Puuvillassa olisi seuraava pop up -rokotus tänään. Seuraavan kerran Puuvillassa rokotetaan vasta perjantaina 3. syyskuuta. Virhe on korjattu uutiseen.