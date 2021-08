Koronapositiivinen oppilas kahdessa koulussa Raumalla – altistuneita jopa yli 80

Sekä Rauman Lyseon lukion että Rauman normaalikoulun oppilaalla on todettu koronatartunta.

Rauma

Rauman Lyseon lukiossa ja Rauman normaalikoulussa on todettu korona-altistumisia, tiedottaa Rauman kaupunki. Ne ovat tapahtuneet 17.–20. elokuuta välisenä aikana.

Kummankin koulun yksi oppilas on sairastunut koronavirukseen. Molempien tartuntojen lähde on perhepiirissä.

Rauman Lyseon lukiossa on altistunut yhteensä 30 opiskelijaa ja 5 opettajaa. Rauman normaalikoulussa mahdollisesti altistuneita on 26 oppilasta ja 13 opettajaa. Lisäksi 7A-luokan tartunnan saanut oppilas on vapaa-ajallaan viettänyt aikaa Rauman normaalikoulun kentällä yhdessä 11 muun nuoren kanssa, jotka on lähikontakteina myös laskettu altistuneiksi.

Lukiokoulutukseen valmistava luokka sekä kuvataiteessa opiskellut 21F-ryhmä siirtyvät 10 vuorokaudeksi etäopetukseen lauantaista 21.8. alkaen, samoin kuin normaalikoulun 7A- ja 7B-luokat.

Viranomaisten määräämään karanteeniin asetetaan vain sairastuneiden lähikontaktit. Kahdesti rokotettuja, joiden rokotuksesta on kulunut yli viikko, ei testata eikä heitä aseteta karanteeniin, ellei kyse ole perhealtistuksesta. Rauman terveyspalvelut ottaa yhteyttä karanteeniin asetettaviin henkilöihin lauantain 21. elokuuta aikana.

Kyseisten luokkien ja ryhmien opiskelijoista, oppilaista sekä opettajista otetaan koronanäytteet maanantain aikana. Lisäksi karanteeniin asetetut ohjataan koronatestiin kuudentena päivänä altistuksesta. Tämän testin tuloksen perusteella tartuntatautilääkäri voi lyhentää karanteenia.

Jos lähikontakti ei halua mennä testiin, hänen on oltava karanteenissa 10 vuorokautta viimeisestä altistuksesta. Etäopetukseen ja karanteeniin joutuvien oppilaiden suunnitellut koronarokotukset pyritään antamaan seuraavalla viikolla. Koronaan sairastunutta ei rokoteta ennen kuin puolen vuoden kuluttua.

Rauman Lyseon lukio ja Rauman normaalikoulu tiedottavat huoltajia opetusjärjestelyistä erikseen. Asiaa on käsitelty yhteistyössä Rauman Lyseon lukion, Rauman normaalikoulun, Rauman tartuntatautiviranomaisen ja Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän kanssa.