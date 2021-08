Kaarisillan yhtenäiskoulussa koronapositiivinen – 17 oppilasta ja 7 opettajaa altistunut

Altistumiset ovat tapahtuneet 8A-luokalla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 17.–19. elokuuta.

Pori

Kaarisillan yhtenäiskoulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen koronalle tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 17.–19. elokuuta, tiedottaa Porin perusturva. Altistumiset ovat tapahtuneet 8A-luokalla, jolla on 17 oppilasta. Lisäksi selvitetään seitsemän altistuneen opettajan tilannetta.

Koko 8A-luokka laitetaan etäopetukseen 10 vuorokauden ajaksi ja luokasta ja opettajista pyritään ottamaan näytteet sunnuntain ja maanantain aikana kokonaistilanteen selvittämiseksi. Sairastunut ei ole osallistunut valinnaistunneille tartuttavuusaikana.

Viranomaisten määräämään karanteeniin asetetaan vain sairastuneen oppilaan lähikontaktit, joita on luokalla seitsemän. Arvioon vaikuttaa esimerkiksi maskien käyttö. Kahdesti rokotettuja, joiden rokotuksesta on kulunut yli viikko, ei testata eikä heitä aseteta karanteeniin, ellei kyse ole perhealtistuksesta.

Karanteenissa olijat ohjataan koronatestiin kuudentena päivänä altistuksesta. Testin tuloksen perusteella karanteenia voidaan lyhentää.

Jos koronaan sairastuneen lähikontakti ei halua mennä testiin, hänen on oltava karanteenissa 10 vuorokautta viimeisestä altistuksesta. Etäopetukseen ja karanteeniin joutuvien oppilaiden suunnitellut koronarokotukset pyritään antamaan seuraavalla viikolla. Koronaan sairastunutta ei rokoteta ennen kuin puolen vuoden kuluttua.

Koulu tiedottaa huoltajia opetusjärjestelyistä erikseen. Asiaa on käsitelty yhteistyössä Kaarisillan yhtenäiskoulun, Porin perusturvan tartuntatautiviranomaisen ja Satasairaalan infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän kanssa. Perusturvan tartuntatautityöntekijät ovat yhteydessä karanteeniin asetettaviin henkilöihin lauantain 21. elokuuta aikana.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.