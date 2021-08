Kaarisillan yhtenäiskoulussa korona-altistuksia – 21 karanteeniin

Altistumiset ovat tapahtuneet viime viikon keskiviikkona ja torstaina.

Pori

Kaarisillan yhtenäiskoulussa on ollut altistumisia koronavirukselle 2A-luokalla keskiviikkona ja torstaina 11.-12. elokuuta, tiedottaa Porin perusturva. Altistuneita oppilaita on 20, ja lisäksi altistui yksi henkilökunnan jäsen.

Altistuneet asetetaan karanteeniin, ja heidät ohjataan koronatestiin kuudentena päivänä altistuksesta. Kuudennen päivän testi tehdään, vaikka altistunut olisi käynyt juuri testissä.

Jos kaikkien testattujen testi on negatiivinen, he vapautuvat karanteenista. Jos yksikin testi on positiivinen, tilanne joudutaan arvioimaan uudelleen.

– Ne jotka eivät halua mennä testiin, ovat karanteenissa 10 vuorokautta altistuksesta, tiedotteessa kerrotaan.

Koulu tiedottaa huoltajia opetusjärjestelyistä karanteenin aikana erikseen. Asiaa on käsitelty yhteistyössä Kaarisillan yhtenäiskoulun ja Porin perusturvan tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Perusturvasta on lähetetty tekstiviesti huoltajille maanantaina 16.8. illalla oppilaan altistumista koskien. Lisäksi perusturvan tartuntatautityöntekijät ovat yhteydessä tiistain aikana.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on 4–5 vuorokautta, mutta se voi olla jopa 14 vuorokautta. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen. Se palvelee numerossa 02 623 4333 joka päivä kello 8–16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117.