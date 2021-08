Satakunnassa on todettu koko epidemian aikana yhteensä 2 229 koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on raportoitu 535 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 117 531 koronavirustartuntaa.

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä kuolleita on nyt 1 003. Koko Suomessa sairaalahoidossa on 88 henkilöä, joista 23 tehohoidossa.

Satakunnasta THL:n rekisteriin kirjattiin sunnuntaina yhteensä 18 tartuntaa: Porissa yksi, Raumalla seitsemän, Eurajoella neljä, Kankaanpäässä viisi, ja Huittisissa yksi.

Satakunnassa on todettu koronatartuntoja epidemian aikana THL:n mukaan nyt seuraavasti (suluissa muutos edellisestä päivästä): Eura 160, Eurajoki 107 (+4) , Harjavalta 19, Honkajoki 25 (ennen liittymistä Kankaanpäähän), Huittinen 64 (+1), Jämijärvi 12, Kankaanpää 72 (+5), Karvia 85, Kokemäki 45, Merikarvia 9, Nakkila 25, Pori 509 (+1), Rauma 996 (+7), Säkylä 55 ja Ulvila 42.

Satakunnassa on todettu koko epidemian aikana yhteensä 2 229 (+18) koronatartuntaa.

Ainakin 84 kunnassa raportoitiin tänään muutoksia tartuntaluvuissa. THL ei ilmoita tartunnoista kunnissa, joissa tartuntoja on epidemian alusta lähtien alle viisi kappaletta.

- Helsinki: 105 tartuntaa

- Vantaa: 58 tartuntaa

- Espoo: 41 tartuntaa

- Tampere: 34 tartuntaa

- Kuusamo: 34 tartuntaa

- Turku: 23 tartuntaa

- Lappeenranta: 17 tartuntaa

- Oulu: 17 tartuntaa

- Rovaniemi: 14 tartuntaa

- Kerava: 10 tartuntaa

- Hämeenlinna: 8 tartuntaa

- Lahti: 8 tartuntaa

- Tuusula: 8 tartuntaa

- Rauma: 7 tartuntaa

- Ylöjärvi: 7 tartuntaa

- Vaasa: 6 tartuntaa

- Kankaanpää: 5 tartuntaa

- Kangasala: 5 tartuntaa

- Sipoo: 5 tartuntaa

- Järvenpää: 5 tartuntaa

- Mustasaari: 4 tartuntaa

- Nurmijärvi: 4 tartuntaa

- Salo: 4 tartuntaa

- Eurajoki: 4 tartuntaa

- Laukaa: 4 tartuntaa

- Vihti: 4 tartuntaa

- Kirkkonummi: 3 tartuntaa

- Riihimäki: 3 tartuntaa

- Pirkkala: 3 tartuntaa

- Porvoo: 3 tartuntaa

- Kouvola: 3 tartuntaa

- Jyväskylä: 3 tartuntaa

- Imatra: 3 tartuntaa

- Mäntsälä: 3 tartuntaa

- Savonlinna: 3 tartuntaa

- Kajaani: 3 tartuntaa

- Joensuu: 2 tartuntaa

- Lieto: 2 tartuntaa

- Muurame: 2 tartuntaa

- Kuopio: 2 tartuntaa

- Hyvinkää: 2 tartuntaa

- Kaarina: 2 tartuntaa

- Kitee: 2 tartuntaa

- Siikajoki: 2 tartuntaa

- Asikkala: 2 tartuntaa

- Ylivieska: 2 tartuntaa

- Uusikaupunki: 2 tartuntaa

- Suomussalmi: 2 tartuntaa

- Pukkila: 2 tartuntaa

- Kotka: 2 tartuntaa

- Raahe: 2 tartuntaa

- Kokkola: 2 tartuntaa

- Kauniainen: 1 tartunta

- Pori: 1 tartunta

- Masku: 1 tartunta

- Leppävirta: 1 tartunta

- Varkaus: 1 tartunta

- Kempele: 1 tartunta

- Iisalmi: 1 tartunta

- Taivalkoski: 1 tartunta

- Nokia: 1 tartunta

- Huittinen: 1 tartunta

- Forssa: 1 tartunta

- Laihia: 1 tartunta

- Kalajoki: 1 tartunta

- Hattula: 1 tartunta

- Taipalsaari: 1 tartunta

- Ypäjä: 1 tartunta

- Ilomantsi: 1 tartunta

- Muhos: 1 tartunta

- Haapajärvi: 1 tartunta

- Akaa: 1 tartunta

- Naantali: 1 tartunta

- Rusko: 1 tartunta

- Liminka: 1 tartunta

- Pielavesi: 1 tartunta

- Mänttä-Vilppula: 1 tartunta

- Outokumpu: 1 tartunta

- Hamina: 1 tartunta

- Loviisa: 1 tartunta

- Mikkeli: 1 tartunta

- Heinola: 1 tartunta

- Sastamala: 1 tartunta

- Pornainen: 1 tartunta

Uutista päivitetty 15.8. kello 12.37: Lisätty tiedot koronkuolleisuudesta ja sairaalahoidossa olevien lukumäärästä koko maassa.