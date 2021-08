Koronatartunnan saaneita oppilaita on tällä tietoa ollut yksi Keskustan ja yksi Pohjanlinnan koulussa.

Kankaanpäässä Keskustan ja Pohjanlinnan kouluissa on voinut altistua koronatartunnalle.

Kankaanpää

Kankaanpäässä Keskustan ja Pohjanlinnan kouluissa on voinut altistua koronatartunnalle. Molemmissa kouluissa on ollut yksi koronatartunnan saanut oppilas tartuttavuusaikana aloittamassa kouluvuottaan keskiviikkona ja torstaina (11.–12.8.).

Lauantai-illan tiedon mukaan altistuneeksi katsotaan kaksi luokkaa, joiden oppilaille ja huoltajille koulu on tiedottanut tilanteesta.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) tartuntatautiviranomaiset saivat perjantai-iltana tiedon näistä tartunnoista. PoSa kertoo tiedotteessaan, että koulujen tapaukset liittyvät samaan tartuntaketjuun. Tartunnat eivät kuitenkaan ole peräisin koulusta.

Opettajat ovat soittaneet kaikkien altistuneiden koteihin ja tiedottaneet asiasta oppilaita ja huoltajia. PoSa jäljitti tartuntoja ja tavoitteli altistuneita lauantaina. Tartunnanjäljittäjät pyrkivät olemaan kaikkiin altistuneisiin yhteydessä viimeistään sunnuntain aikana.

Altistuneet asetetaan kymmeneksi päiväksi karanteeniin ensimmäisestä altistumispäivästä 11.8. alkaen. Karanteeniin asetetut testataan kahdesti, ensimmäinen näyte otetaan sunnuntaina ja toinen näyte kuudentena tai seitsemäntenä päivänä altistumisesta.

Koulu järjestää karanteeniin määrätyille oppilaille etäopetuksen. Muiden oppilaiden ja henkilökunnan koulutyö jatkuu normaalisti, mutta heidän tulee hakeutua koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Karanteeni ei koske altistuneen perheenjäseniä ja he saavat liikkua normaalisti. Jos karanteeniin määrätty sairastuu, hänet on vietävä testiin ja tällöin perheenjäsenten on odotettava kotona testivastausta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

PoSa kertoo tiedottavansa asiasta lisää maanantaina, kun ensimmäisistä näytteistä saadaan vastaukset.