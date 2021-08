Kahden viime viikon aikana terveyspalvelut on saanut tiedon seitsemästä koronavirustartunnasta kolmen eri juniorijalkapallojoukkueen sisällä.

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai perjantaina tiedon uudesta Winnovan Rauman toimipisteen opiskelijan koronavirustartunnasta, kertoo Rauman kaupunki tiedotteessa.

Altistuneiden kartoitus on aloitettu, ja altistuneet asetetaan karanteeniin. Maskia käyttäneet samoissa luokkatiloissa oleskelleet opiskelijat ohjataan koronatestaukseen varmuuden vuoksi, mutta heitä ei aseteta karanteeniin.

Tartunnan lähde on tiedossa, eikä se ole peräisin oppilaitoksesta tai liity torstaina tiedotettuun Winnovan opiskelijan tartuntaan.

Kaikkiin altistuneisiin ja testattaviin ollaan yhteydessä tartunnanjäljityksestä perjantaipäivän ja -illan aikana. Altistuneet asetetaan karanteeniin 10 päiväksi viimeisestä altistumispäivästä alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2. elokuuta annetun ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.

Viimeisen kahden viikon aikana Rauman terveyspalvelut on saanut tiedon seitsemästä koronavirustartunnasta kolmen eri juniorijalkapallojoukkueen sisällä. Näistä tartunnoista neljän ajatellaan olevan harrastuksesta peräisin. Joukkueiden toiminnassa altistuneet on asetettu karanteeniin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.