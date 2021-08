Tartunnoissa huolestuttava piirre on se, että niitä on todettu lisääntyvissä määrin myös alle 10-vuotiailla ja 11–20-vuotiailla.

Rauman pitsiturnauksesta ei tiettävästi ole tullut tartuntoja. Satakunnan koronatilanne on kuitenkin siinä määrin huono, että maakunta siirtyy leviämisvaiheeseen.

Keräsimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 5.–12.8.

Satakunnan koronanyrkki (ATTR) piti torstaina 12. elokuuta kokouksen, jossa se päätyi siihen, että Satakunta on nyt leviämisvaiheessa.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

Maakunta on koronan leviämisvaiheessa. Tilanne on erityisen paha Raumalla, mutta myös muualla Etelä-Satakunnassa (Eurajoki, Kokemäki, Eura, Säkylä ja Huittinen).

Porissa tartuntoja on vähemmän, mutta leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät myös Porissa.

Pohjois-Satakunnassa ja Porin ympäristökunnissa tilanne on muuta maakuntaa parempi, mutta näiden alueiden asukasmäärä muodostaa niin pienen osuuden Satakunnan väestöstä, että paikallinen koronanyrkki totesi torstaina koko Satakunnan siirtyneen leviämisvaiheeseen.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Tartuntoja on Satakunnassa THL:n mukaan ollut viimeisen viikon (5.8.–12.8.) aikana torstaihin mennessä 165 kappaletta. Suurin osa niistä, 76 kappaletta, on ollut Raumalla.

Muissa kunnissa tartuntoja on ollut THL:n mukaan seuraavasti: Eurajoki 23, Pori 18, Eura 15, Kokemäki 11, Huittinen 9, Kankaanpää 8, Säkylä 4, Ulvila 1.

Millainen tilanne on terveydenhuollossa? Montako ihmistä on hoidossa koronan takia?

Satasairaalassa on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta, teho-osastolla ei yhtään. Neljä potilasta on perusterveydenhuollossa, lisäksi hoitokodissa on kaksi koronapotilasta.

Sairaalahoitoon on joutunut nyt nuorempia, hieman yli 30-vuotiaita potilaita. Tämä selittynee sillä, että vanhemmat ikäluokat ovat pääsääntöisesti rokotettuja ja tapaukset keskittyvät nyt nuoriin alle 40-vuotiaisiin.

Miten koronatilanne vaikuttaa terveydenhuoltoon?

Vaikka sairaalakuormitus ei koronapotilaiden vuoksi ole korkea, ovat perusterveydenhuollon yksiköt erityisesti korkean ilmaantuvuuden kunnissa todella kuormittuneita.

Tartunnanjäljitys ja koronatestaus kuormittavat henkilökuntaa eikä lisätyövoimaa ole saatavilla.

Suurimmissa vaikeuksissa Satakunnassa on ollut Rauman ja Kessoten alue (Kokemäki ja Eurajoki kuuluvat alueeseen), mutta myös Porin perusturva katsoo, että perusterveydenterveydenhuolto on äärimmäisen kuormitettu.

Onko Satakunnassa tullut uusia koronakuolemia?

Ei. Edellisen kerran koronakuolemista tiedotettiin ATTR:n tiedotteessa 5. elokuuta. Silloin kuolleita oli koko epidemian aikana Satakunnassa 11.

Mistä Satakunnan tartunnat tulevat?

Tartunnat tulevat nyt valtaosin Satakunnan omasta sairaanhoitopiiristä. Viimeisen kahden viikon aikana koko Satakunnan tapauksista 85 prosenttia on todettu Etelä-Satakunnan kuntien alueella ja peräti 58 prosenttia Raumalla.

Viimeisen viikon aikana tartunnoista hieman yli puolet todettiin ihmisillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 80 prosentissa tapauksista. Kuluvan viikon aikana jäljitettävyys näyttää olevan huononemassa. Muualta Suomesta on tullut yhteydenottoja hyvin pitkällä viiveellä.

Baareista tartunnan saaneiden osuus oli kuluneella viikolla pienempi kuin edellisellä viikolla. Ruokaravintoloihin tartuntoja ei ole liittynyt lainkaan.

Tuliko Porisperestä tai Pitsiturnauksesta lisää tartuntoja?

Porispere-tapahtumaan liittyen tiedossa on kaksi festivaalilla tartuttavuusaikana ollutta, mutta jatkotartuntoja festivaalista ei ole tullut tietoon.

Myöskään Rauman Pitsiturnaukseen liittyen tiedossa ei toistaiseksi ole tartuntoja.

Ketkä sairastuvat nyt?

Suurin osa on rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita. Yksi rokote suojaa hyvin vakavalta taudilta, mutta ei vielä tartunnalta.

Tällä hetkellä sairastuneiden suurin ryhmä on Satakunnassa 21–30-vuotiaat.

Koulujen alkua ajatellen on huolestuttavaa, että tartuntojen lisääntymistä on myös alle 10-vuotiaissa ja 11–20-vuotiaissa. Lapset kuitenkin saavat tartunnan yleensä aikuisilta perhetartuntojen yhteydessä.

Arvioiden mukaan noin 80–90 prosenttia Satakunnan tartunnoista on deltamuunnoksen aiheuttamia.

Missä on ollut joukkoaltistuksia?

Rauman terveyspalvelut sai keskiviikkona 11.8. tiedon Winnovan Rauman Steniuksenkadun toimipisteen ulkopaikkakuntalaisen opiskelijan koronavirustartunnasta, johon liittyen on altistunut oppilaitoksessa 16 henkilöä.

Lisäksi viikon aikana on tiedotettu altistustilanteista muun muassa kahdessa porilaisessa asumisyksikössä, Raumalla järjestetyllä rippileirillä, raumalaisissa kaupoissa sekä useissa porilaisissa kaupoissa.

Onko uusia rajoituksia harrastusten suhteen?

Aikuisten harrastustoimintaan ATTR asetti täsmennyksen: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua. Sisätiloissa tulee kuitenkin välttää lähikontaktia.

Osallistujien on erityisesti vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ei ainakaan toistaiseksi tehty muutoksia.

Entä kokoontumisten tai ravintoloiden aukiolon?

Koronanyrkin arvion mukaan Etelä-Satakunnassa (Raumalla, Eurajoella, Kokemäellä, Eurassa, Säkylässä ja Huittisissa) täyttyvät kriteerit, joiden perusteella voitaisiin käyttää tartuntalain pykälää, jolla asetetaan kahden metrin turvavälivaatimus yleisötapahtumiin.

Pykälän voimaantulosta päättää kuitenkin Lounais-Suomen avi, joka tekee päätöksensä lähipäivinä.

Mahdollisista ravintolarajoituksista päättää hallitus.

Mikä on Satakunnassa 12–15-vuotiaiden rokotusten tilanne?

Porin perusturvan alueella yläkouluikäisille tarjotaan rokotetta kouluissa maanantaista 16.8. alkaen.

Huoltajille ja oppilaille ilmoitetaan tarkemmat, koulukohtaiset rokotuspäivät Wilma-viestillä. Tehosterokote annetaan 8 viikon kuluttua.

Porissa kuudesluokkalaisista ne, jotka ovat täyttäneet 12 vuotta, rokotetaan ajanvarauksella nuorisotalolla. Merikarvian ja Ulvilan 12-vuotiaille kuudesluokkaisille voidaan varata aika myös oman kunnan tai kaupungin terveysasemalle. Samoin lavialaiset voivat varata rokotuksen Lavian terveysasemalle.

Raumalla tarjotaan koronarokotetta kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille ensi viikosta alkaen heidän kouluillaan. Tarkempia ohjeita ja aikataulu lähetetään koululaisille ja heidän huoltajilleen tällä viikolla Wilma-viestillä.

Tarjotaanko toisen asteen opiskelijoille mahdollisuutta rokotukseen koulussa?

Ainakin jotkut toisen asteen koulut ovat ilmoittaneet tekevänsä näin.

Sataedun Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan toimipaikkojen opiskelijat kotikunnasta riippumatta voivat halutessaan saada koronarokotteen oppilaitoksella. Tarkempia ohjeita asiasta tulee Wilma-verkkopalvelun kautta.

Sataedu toteuttaa rokotukset yhteistyössä Kessoten kanssa. Vastaavasta yhteistyöstä Kankaanpään Sataedulla on sovittu jo aiemmin Pohjois-Satakunnassa toimivan PoSan kanssa.

Raumalla alle 16-vuotiaat opiskelijat, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa, saavat rokotteen omassa rokotuspäivässään Kauppiksella, minkä ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Onko Satakunnassa mahdollisuuksia ns. pop up -rokotukseen ilman ajanvarausta?

Kyllä, monellakin paikkakunnalla.

Raumalla järjestetään koronarokotustilaisuus ilman ajanvarausta perjantaina 13.8. kello 9–16 Kauppiksen liikuntasalissa, osoitteessa Satamakatu 26.

Tilaisuus on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille henkilöille. Siellä annetaan ainoastaan koronarokotuksen ensimmäisiä annoksia ja tilaisuuteen on varattu rokote 260 henkilölle.

Porissa Puuvillan kauppakeskuksesta voi hakea ensimmäisen koronarokoteannoksen ilman ajanvarausta perjantaina 13. elokuuta klo 15–20.

Rokotuspiste on entisissä Lempi lifestyle -liikkeen tiloissa, 1. kerroksessa, Café Steinerin vieressä. Pop up -rokotukset jatkuvat Puuvillan kauppakeskuksessa perjantaina 20. elokuuta ja 3. syyskuuta.

Kankaanpäässä järjestetään torstaina 19. elokuuta toinen pop up -rokotepäivä. Rokotuspaikka on kaupungin keskustassa juhlatalo Artellissa. Rokotepäivässä voi saada rokotteen ensimmäisen annoksen, ja sinne toivotaan erityisesti nuoria.