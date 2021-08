Winnovan Rauman toimipisteessä joukkoaltistuminen – 16 karanteeniin

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai keskiviikkona 11.8. tiedon Winnovan Rauman Steniuksenkadun toimipisteen ulkopaikkakuntalaisen opiskelijan koronavirustartunnasta.

Oppilaitoksessa on altistunut tähän tartuntaan liittyen 16 henkilöä. Heidät asetetaan karanteeniin. Lisäksi 18 henkilöä ohjataan varmuuden vuoksi koronatestiin, mutta heitä ei aseteta karanteeniin, Rauman kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Altistuneiden joukossa on sekä raumalaisia että ulkopaikkakuntalaisia. Tartunnan lähde on tiedossa, eikä se ole peräisin oppilaitoksesta.

Kaikkiin altistuneisiin ja testattaviin ollaan yhteydessä kotikunnan tartunnanjäljityksestä. Altistuneet asetetaan karanteeniin 10 päiväksi viimeisestä altistumispäivästä alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2.8. annetun ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.