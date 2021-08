Raumalla mahdollisia korona-altistumisia – altistua on voinut useissa liikkeissä

Useissa raumalaisissa liikkeissä on voinut altistua koronavirukselle elokuun ensimmäisen viikon maanantaina ja keskiviikkona.

Raumalla on voinut mahdollisesti altistua koronalle elokuun ensimmäisellä viikolla. Kuvituskuva.

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai lauantaina 7. elokuuta tiedon uusista mahdollisista korona-altistumisista useissa raumalaisissa liikkeissä, kerrotaan Rauman kaupungin tiedotteessa.

Altistua on voinut maanantaina 2. elokuuta ja keskiviikkona 4. elokuuta.

Koronapositiivinen henkilö on asioinut Jyskissä maanantaina 2. elokuuta noin kello 10–12 ja saman aamupäivän aikana Kehätien S-Marketissa, Prismassa ja Lindexissä. Henkilöllä ei ollut kasvomaskia.

Lisäksi tartunnan saanut henkilö on asioinut Muksumassissa keskiviikkona 4. elokuuta iltapäivällä.

Kaikkia kyseisinä ajankohtina liikkeissä asioineita pyydetään tarkkailemaan mahdollisia oireita ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä, kerrotaan tiedotteessa.