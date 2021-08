Altistumisia kahdessa asumisyksikössä Porissa – ”Asukkaat ovat erityisen riskin omaavia”

Altistunut on sekä työntekijöitä että asukkaita.

Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen työntekijä on sairastunut koronavirustautiin, tiedottaa Porin perusturva. Tämän vuoksi kahdessa asumisyksikössä on altistunut yli 20 henkilöä.

Ryhmäkoti Kuusessa on altistunut lauantaina 31. heinäkuuta 14 kehitysvammaista asukasta. Henkilökunnan jäseniä on altistunut seitsemän.

Tekunkorven ryhmäasunnot A-talossa altistumisia on tapahtunut keskiviikkona 4. elokuuta. Tekunkorvessa on 14 kehitysvammaista asukasta. Työntekijöitä yksikössä on altistunut viisi.

Asukkaat ovat tiedotteen mukaan erityisen riskin omaavia ja heidät asetetaan 14 vuorokauden karanteeniin altistumisajankohdasta lähtien siitä riippumatta montako rokotetta he ovat saaneet, sillä rokotteen teho voi olla heillä tavanomaista heikompi. Vain kahdelta asukkaalta puuttuu täysi rokotussuoja, joten kovin vakavia sairastumisia ei ennakoida syntyvän.

Kaikista asukkaista ja työntekijöistä tullaan ottamaan koronavirusnäytteet viimeistään lauantaina 7. elokuuta.

Asumisyksiköiden asukkaiden luona ei tällä hetkellä voi vierailla karanteenista johtuen. Sosiaalipalvelut huolehtii henkilökunnan riittävyydestä karanteenin aikana. Porin perusturvan tartuntatautiyksikkö on yhteydessä molempien yksiköiden työntekijöihin.