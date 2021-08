Porissa voinut altistua koronalle useassa paikassa viime viikonloppuna – Mukana Porispere, kauppoja ja ravintoloita

Kaupunki tiedotti paikoista, joissa on voinut altistua 30.7.–1.8. välisenä aikana.

Pori

Ulkopaikkakuntalainen koronaan sairastunut henkilö vieraili Porissa useissa paikoissa 30.7.–1.8. välisenä aikana. Näissä paikoissa on voinut altistua viime viikonloppuna.

Porispere-festivaali: perjantai kello 18–02, lauantai kello 21–01, sunnuntai kello 14–18.30

Ravintola Pikku x lauantai kello 20–21

Cafe Jazz sunnuntai kello 15–16

ABC liikennemyymälä sunnuntai kello 02–03

Citymarket Pori perjantai kello 19–22, lauantai kello 19–20 (Porin tartunnanjäljityksessä ei ole tietoa kumpi Citymarket on kyseessä, koska jäljitys on tehty muualla.)

Tiedotteessa muistutetaan, että kyseisinä ajankohtina paikalla olleiden kannattaa hakeutua pienienkin oireiden ilmetessä koronatestiin. Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, joka palvelee numerossa 02 623 4333 joka päivä kello 8-16. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle. Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta www.pori.fi/korona.