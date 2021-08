Korona tarttunut Satakunnassa myös terasseilla ja ulkona – Katso tästä kaikki, mitä koronatilanteesta pitää nyt tietää

Huomattavan suuri osa Satakunnan tartunnoista on kuluneen viikon aikana tullut baareista, myös niiden ulkotiloista. Ruokaravintoloihin ei ole jäljitetty tartuntoja.

Rauma on Satakunnan kunnista ainoa, joka on nyt leviämisvaiheessa, mutta myös Eurajoki ja Säkylä ovat sen rajalla.

Keräsimme tärkeimmät tiedot Satakunnan koronatilanteesta ajalta 29.7–5.8. Satakunnan koronanyrkki (ATTR) piti torstaina 5. elokuuta kokouksen, jossa se päätti muun muassa Rauman siirtymisestä pandemian leviämisvaiheeseen.

Millainen on Satakunnan tautitilanne juuri nyt?

Koronanyrkin mukaan Satakunta on kokonaisuutena selkeästi kiihtymisvaiheessa. Rauma on leviämisvaiheessa, Eurajoki ja Säkylä ovat leviämisvaiheen rajalla.

Erityisesti Raumalla tapaukset ovat lisääntyneet nopeasti ja ilmaantuvuusluku noussut jo yli 200:n.

Myös Säkylässä ilmaantuvuus on korkea, mutta siellä tilannetta selittävät paljolti perhe-epidemiat.

Keskiviikkoillan aikana Eurajoella todettiin monipolvinen tartuntaketju, jonka myötä Eurajoen ilmaantuvuusluku nousi torstaina 105:een.

Myös Porin alueella kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät, vaikka tilanne on ollut selvästi Raumaa rauhallisempi.

Merikarvian korkeat luvut selittyvät yhden perheen tartunnoilla ja myös Eurassa tilanne on hallinnassa, vaikka ilmaantuvuusluku on korkea.

Pohjois-Satakunnassa tilanne on odotetusti rauhoittumassa.

Paljonko tartuntoja on ollut?

Tartuntoja on Satakunnassa THL:n mukaan ollut viimeisen viikon (29.7.–5.8.) aikana torstaihin mennessä 155 kappaletta. Suurin osa niistä, 99 kappaletta, on ollut Raumalla.

Muissa kunnissa tartuntoja on ollut THL:n mukaan seuraavasti: Pori 21, Eurajoki 10, Säkylä 10, Eura 4, Kokemäki 3, Merikarvia 3, Nakkila 2, Ulvila 2 ja Kankaanpää 1.

Millainen tilanne on terveydenhuollossa? Montako ihmistä on hoidossa koronan takia?

Satasairaalassa on hoidossa yksi koronapotilas, tehohoidossa ei yhtään. Erikoissairaanhoidossa on viime aikoina ollut kerrallaan 1–2 koronapotilasta.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla koronapotilaiden määrä on lisääntynyt ja hoidossa on nyt viisi koronaa sairastavaa potilasta, näistä neljä Raumalla.

Lisäksi Raumalla terveyskeskuksen vuodeosastoja kuormittavat karanteenit sekä henkilökuntavaje. Potilasliikenne Rauman vuodeosastoille on nyt pysäytetty. Tilannetta arvioidaan perjantaina uudelleen.

Onko Satakunnassa tullut uusia koronakuolemia?

Kyllä. Epidemian aikana maakunnassa on kuollut nyt yhteensä 11 henkilöä. Edellisen kerran kuolemista tiedotettiin 22.7., ja silloin luku oli yhteensä 10.

Mistä Satakunnan tartunnat tulevat, ja ketkä sairastuvat?

Koronatartunnan lähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 88 prosentissa tapauksista. 35 prosenttia tartunnoista oli peräisin samasta taloudesta.

Ravitsemisliikkeisiin jäljitettiin 22 prosenttia tartunnoista, mutta yksikään tartunta ei liittynyt ruokaravintoloihin.

Koronanyrkin mukaan on todennäköistä, että 16 prosenttia Satakunnan tartunnoista saatiin viime viikolla ravintoloiden tai baarien ulkotiloissa, terasseilla tai sisäpihalla, joissa on ollut ahdasta. Lisäksi kolme tartuntaa on todennäköisesti saatu ulkona markkina- tai festivaalitilanteessa.

Työryhmä näkee, että on erittäin tärkeää saada turvavälit käyttöön myös ravintoloiden ulkotiloissa ja ulkotapahtumissa.

Tartunnan saaneista 74 prosenttia on alle 40-vuotiaita.

Missä on ollut joukkoaltistuksia?

Koronanyrkin mukaan joukkoaltistustilanteita on ollut useita ravintoloissa, baareissa, yökerhoissa ja ravintolaterasseilla.

Porispere-festivaaleilla Porin Kirjurinluodossa oli koronapositiivinen henkilö yleisön joukossa lauantaina 31.7.

Kokemäki tiedotti, että päiväkoti Villa Vilinän työntekijällä on todettu koronatartunta torstaina 5. elokuuta ja päiväkodissa on voinut altistua koronalle.

Eurajoella tartuntarypäs levisi yksityisjuhlissa 31. heinäkuuta. Siitä syntyneitä jatkoaltistuksia koronavirukselle on tapahtunut 2. ja 3. elokuuta Metsätähden ja Majakan päiväkodeissa.

Rauman seurakunnan kesäkodin saunalla Petäjäksessä koronatartunnan saanut oli miesten saunavuorolla perjantaina 30. heinäkuuta noin kello 16–18.

Raumalla tartuntoja on ollut myös Rannikkokodin Nurmes-kodissa sekä terveyskeskuksen T2 ja T3-osastoilla 30.–31.7.

Onko ravintoloille tulossa uusia rajoituksia?

Satakunnan kunnista Rauma siirtyi torstaina leviämisvaiheeseen. Siellä ravintolarajoitukset pysyvät kuitenkin ennallaan, vaikka hallitus päättikin torstaina uusista ravintolarajoituksista leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin sekä Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle.

Ravintolarajoituksista päätetään yleensä maakuntakohtaisesti, joten luultavasti ne kiristyvät Satakunnassa vain siinä tapauksessa, että koko maakunta siirtyy leviämisvaiheeseen.

Aletaanko Satakunnassa pian rokottaa 12–15-vuotiaita?

Hallitus päätti torstaina, että koronarokotteita aletaan tarjota myös 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Asetusmuutos tulee voimaan 9. elokuuta.

Satakunnan kunnissa on varustauduttu käynnistämään 12–15-vuotiaiden rokotukset mahdollisimman pian. Tämä tapahtuu osana kouluterveydenhuoltoa.

Kunnat ovat käynnistämässä myös matalan kynnyksen rokotuspaikkoja, joihin on mahdollisuus päästä ilman ajanvarausta.

Aiotaanko opiskelijoita rokottaa, kun koulut pian alkavat?

Sataedu ja PoSa valmistelevat yli 16-vuotaiden opiskelijoiden rokotuspäivää Sataedun toimipaikassa Kankaanpäässä. Kouluaikana järjestettävästä tilaisuudesta annetaan opiskelijoille tarkempaa tietoa Wilman kautta. Sataedu selvittää, saisiko se järjestettyä rokotusmahdollisuuden myös muihin toimipisteisiinsä.

Alkavatko koulut lähiopetuksessa?

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut aloittavat syyslukukautensa lähiopetuksessa koko Satakunnassa

Kaikissa opetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen.