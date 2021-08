Porispere-festivaaleilla ainakin yksi koronapositiivinen henkilö

Porispere-festivaaleilla oli koronapositiivinen henkilö yleisön joukossa lauantaina.

Koronaan sairastunut henkilö on vieraillut Porin Kirjurinluodossa, Porisperessä lauantaina 31. heinäkuuta.

Kyseisenä päivänä paikalla olleiden kannattaa hakeutua pienienkin oireiden ilmetessä koronatestiin.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, puh. 02 623 4333 joka päivä klo 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta sinut ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle.

Lisätietoja testaamisesta sekä koronaviruksesta löytyy osoitteesta http://www.pori.fi/korona