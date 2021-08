Tehokkaasti leviävän ja rokotesuojaa väistävän deltavariantin takia yhä useampi on saanut läpäisyinfektion eli sairastunut koronavirustautiin rokotuksen jälkeen.

Täysi rokotesuoja tulee siten, että on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta pistoksesta on kulunut kaksi viikkoa. Sen jälkeen saatua tartuntaa kutsutaan läpäisyinfektioksi.

koronavirustautiin on sairastunut myös jo rokotuksen saaneita. Maailmalla puhutaan breakthrough-infektiosta. Sillä tarkoitetaan koronavirustartuntaa tai covid-19-tautia, joka iskee potilaaseen täydestä rokotesarjasta huolimatta. Suomeksi käsite on läpäisyinfektio.

Läpäisyinfektioita on tullut esiin myös Suomessa. Ne ovat selvästi harvinaisempia, mikäli rokotteita on annettu kaksi. Suuntaa antavien tietojen mukaan kahden rokotteen läpi on sairastunut Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella seitsemän kuukauden aikana 0,04 prosenttia noin 260 000 rokotetusta. Yhden rokotteen saaneista sairastuneita on ollut 0,2 prosenttia 1,1 miljoonasta rokotetusta.

Se tarkoittaa, että yhden rokotuksen jälkeen läpäisyinfektion on saanut Husin alueella reilut 2 000 ja kahden rokotteen jälkeen noin sata ihmistä.

Toinen rokote ehkäisee siis koronatautia erittäin tehokkaasti. Sairastumisriski on moninkertainen, mikäli rokotusta ei ole saanut lainkaan.

”Jos ei ole saanut rokotusta, niin sairastumisriski on 16-kertainen”, muistuttaa Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Suurin ero rokotettujen ja rokottamattomien välillä on kuolleisuudessa. 100 000 rokotetusta ihmisestä vaikeaan koronavirusinfektioon kuolee 1–2 ihmistä, kun rokottamattomien joukossa on reilut 400 kuolemantapausta.

Eniten koronainfektioon sairastuvat Suomessa nyt nuoret aikuiset, sillä koronaviruksen deltavariantti on iskenyt erityisesti 19–39-vuotiaisiin.

HS kertoi viime viikon lopulla, että suurimman sairaanhoitopiirin Husin alueella jopa 36 prosenttia sairaaloiden vuodeosastoilla olevista koronapotilaista on ollut nuoria aikuisia viimeisen kolmen viikon aikana.

Husin infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo haastattelussa, että kolmen viikon aikana Husin alueella on ollut 45 aikuispotilasta koronan vuoksi. Heistä 75 prosenttia ei ole saanut rokotetta. Yhden rokotteen saaneita sairastuneissa on ollut 12,5 prosenttia ja kahden rokotteen saaneita 12,5 prosenttia.

Osittain ilmiö johtuu siitä, että uudet variantit, kuten deltavariantti ovat vastustuskykyisempiä elimistön immuunipuolustukselle ja myös rokotteille.

Mistä läpäisyinfektiossa on kyse, ja kuinka suuri riski on? Pitääkö rokotteiden tehosta olla huolissaan? Kysymyksiin vastaa immunologian professori Seppo Meri Helsingin yliopistosta.

Mitä läpäisyinfektio tarkoittaa?

”Läpäisyinfektiolla tarkoitetaan sitä, että ihminen todetaan pcr-testillä koronaviruspositiiviseksi huolimatta siitä, että hänellä on niin sanottu täysi rokotesuoja”, Meri kertoo.

Täysi rokotesuoja tulee siten, että on saanut täyden rokotesarjan eli kaksi rokoteannosta ja toisesta pistoksesta on kulunut kaksi viikkoa.

Jos rokotesuojan jälkeen löytyy virusta hengitysteissä, olipa oireita tai ei, sitä kutsutaan läpäisyinfektioksi.

”Yhden rokoteannoksen jälkeen sairastuminen on paljon tavallisempaa kuin se, että sairastuu kahden rokoteannoksen jälkeen. Yhden ja kahden rokoteannoksen välillä on iso ero”, Meri sanoo.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri kertoo, että rokotteet eivät tehoa kaikkiin samalla tavalla.

Kuinka yleistä läpäisyinfektion saaminen on?

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan noin yksi tuhannesta eli promille kahteen kertaan rokotetuista on saanut lievän tai kohtalaisen infektion.

Yhdysvalloissa koronavirusta vastaan on rokotettu jo yli 150 miljoonaa ihmistä. Yhdysvaltojen tartuntatautiviranomainen (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) on tutkinut oireisia koronaviruspotilaita. Valtaosalla sairastuneista tauti ei ole johtanut sairaalahoitoon. Harvemmin on seulottu koronavirusta rokotettujen limakalvoilta, jos oireita ei ole ollut.

Meri muistuttaa, että esimerkiksi Pfizerin rokotteen teho on 90–95 prosenttia eli osa jää alttiiksi sairastumaan tautiin, vaikka olisi saanut rokotteen.

Läpäisyinfektioita on Meren mukaan kuitenkin suhteellisen vähän. Jos ei ole saanut rokotusta, niin sairastumisriski on 16-kertainen. ”CDC:n raporteissa rokottamattomista 16 ihmistä tuhannesta sai oireisen infektion joka vaati sairaalahoitoa.”

Suurin ero rokotettujen ja rokottamattomien välillä on kuolleisuudessa. 100 000 rokotetusta ihmisestä vaikeaan koronavirusinfektioon kuolee 1–2 ihmistä, kun rokottamattomien joukossa on reilut 400 kuolemantapausta.

Millaiset koronaoireet jo rokotettu saa?

Läpäisyinfektion oireet ovat samankaltaiset kuin koronainfektiossa muutenkin, eli yskää, kurkkukipua, kuumetta ja voimattomuutta.

”Varianttien myötä nuhakuumeoireita on ollut enemmän, mutta harvemmin kuitenkaan hajuaistin menetystä”, Meri sanoo.

Oireet kokonaisuudessaan ovat lievempiä, jos koronavirusinfektion saa jo rokotettu rokotettu henkilö.

Läpäisyinfektion saanut sairaalassa oleva olisi siis voinut ilman rokotuksia olla kuolemanvaarassa tai sitten rokote ei vain ole hänen kohdallaan tehonnut. Yksittäisen ihmisen kohdalla voi olla vaikea sanoa, kummasta on kysymys.

Kenellä on suurin riski saada läpäisyinfektio?

Kaikilla koronarokote ei tehoa samalla tavalla.

”Syystä tai toisesta rokotteen vaikutus voi jäädä joskus saavuttamatta”, Meri sanoo.

Joskus teho voi jäädä vähäiseksi rokotuksen tekniikasta johtuen.

”Esimerkiksi rokoteaine voi jäädä rasvakudokseen ja vaikuttaa silloin heikommin”, Meri sanoo.

Näin voi käydä silloin, jos rasvakudosta on paljon. Myös lihavuus itsessään altistaa vakavalle koronataudille.

Myös joidenkin lääkkeiden käyttö voi heikentää rokotteen tehoa. Näitä ovat esimerkiksi syöpään käytettävät immunosuppressiiviset lääkkeet, jossa syöpäsolujen hillintä johtaa myös puolustussolujenkin toiminnan häiriöön. Rokotuksen teho voi heikentyä myös elinsiirtopotilailla, joilla hyljinnänestolääkkeet estävät puolustusreaktioita ja sitä kautta myös rokotteen vaikutuksia.

”Kun ihmiset harkitsevat rokotteen ottamista, ei pelkästään pidä ajatella itseään ja omaa suojautumistaan, vaan myös ihmisiä, joita ei voida rokottaa tai jotka eivät saa rokotteesta toivottua vaikutusta”, Meri sanoo.

Phizerin rokotetta laimennetaan Jätkäsaaren rokotuspisteellä Helsingissä.

Onko deltavariantti lisännyt läpäisyinfektioita?

Deltavariantti on lisännyt läpäisyilmiötä, koska se leviää herkemmin ja viruksen määrät tartunnan saaneissa ovat suuremmat.

"Varsinkin jos sairastaa oireisen infektion, niin levittää virusta tehokkaammin. Se voi lisäksi tapahtua ryppäissä, eli joukossa, joka on altistunut, isompi ryhmä kerralla voi saada tartunnan”, Meri kuvaa.

Näissä ryppäissä voi Meren mukaan tulla herkemmin myös läpäisyinfektioita, koska virusmäärä voi olla suurempi ja virukset alkavat herkemmin lisääntyä hengitysteissä

Mutta itse tautina deltavariantin aiheuttama infektio ei ole hänen mukaansa juurikaan sen vakavampi kuin muidenkaan varianttien aiheuttama infektio

”Deltavariantti on pikkuisen heikommin torjuttavissa immuunivasteella, joka rokotteesta syntyy”, Meri sanoo.

Tuoreessa tiedelehti The New England Journal of Medicine -artikkelissa todettiin että Pfizer-rokotteen teho oli alfavarianttia vastaan reilut 93 prosenttia ja deltaa vastaan 88 prosenttia. Astra Zenecan teho on alfavariantilla 74,5 prosenttia ja deltavariantilla 67 prosenttia.

Vastaavia tuloksia eri varianttien eroista on saatu Suomessakin, mutta meillä ei ole vielä päästy kunnolla tutkimaan deltavarianttia.

Meren mukaan tämä kertoo, että viimeisimmät variantit ovat immuunipuolustukselle hieman vastustuskykyisempiä, mutta ero ei ole suuri.

”Tämä osoittaa sen, että virus on muuntuvainen ja voi kehittää puolustautumiskykyään immuunihyökkäystä vastaan”, Meri sanoo.

Mitä enemmän maailmassa syntyy koronaviruksia, sitä enemmän sille annetaan mahdollisuuksia tehdä uusia variantteja. Rokotetuissa virus pyrkii muuntautumaan sellaiseksi, että se pystyisi vastustamaan rokotteen vaikutusta, mutta toistaiseksi se ei ole siinä kovin hyvin onnistunut.

Meren mukaan koronavirus on paremmin onnistunut siinä, että se leviää entistä tehokkaammin. Sen tuoreimmat mutaatiot kykenevät entistä paremmin ja tehokkaammin tarrautumaan sairastuneen limakalvoille ja lisääntymään siellä.

Mitä rokotteiden tehosta voi yleisesti sanoa?

Rokotteet ovat hyvin tehokkaita estämään vaikeaa tautia. Se on Seppo Meren mukaan osoitettu kaikkialla, missä rokotteita on pystytty antamaan.

”Täydentävinä keinoina tietysti maskit, turvavälit, kontaktien jäljitykset ja muut viruksen torjuntamenetelmät ovat myös tärkeitä”, Meri sanoo.

Eli riskitilanteissa maskia tulee käyttää, vaikka olisi rokotettu, sillä myös rokotettu ihminen voi tartuttaa tautia eteenpäin.

Koronavirusrokote on hänen mukaansa ylivertainen.

”Harvalla muulla rokotteella on pystytty osoittamaan näin hyvää tehoa”, Meri sanoo.

Hän muistuttaa, että rokotteella pystytään akuutin taudin lisäksi estämään koronavirustaudin aiheuttamia pitkittyneitä oireita eli niin sanottua long covidia.

”Jos rokotettu saa vaikean taudin, pitkittyneitä oireitakin voi tulla, mutta tapauksia on toistaiseksi ollut vielä niin harvassa ettei asiaa ei ole päästy tutkimaan. Tauti on rokotetulla yleensä aika lievä akuutissa vaiheessa”, Meri sanoo.

Se tarkoittaa hänen mukaansa, että pitkittyneet oireetkin jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi.

”Tästä ei vielä ole varsinaista tutkimusdataa, mutta tämä on valistunut arvaus”, Meri summaa.