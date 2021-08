Raumalla on todettu koronatartuntoja palveluasumisyksikkö Rannikkokodissa sekä terveyskeskuksen osastoilla T2 ja T3.

Rauma

Rannikkokodin Nurmes-kodissa kahdella henkilökuntaan kuuluvalla ja kahdella asukkaalla on todettu koronavirustartunta, Rauman kaupunki tiedottaa. Lisäksi koronatartuntoja on todettu terveyskeskuksen T2 ja T3 osastoilla.

T3 osastolla on yhden potilaan tartunnan vuoksi altistunut kaksi potilasta. T2 osastolla positiiviseksi todettu potilas on oleskellut käytävällä ja päiväsalissa, minkä vuoksi karanteeniin asetetaan neljä potilasta ja yksi potilaan omainen.

Lisäksi T2 osaston käytävällä on voinut altistua koronalle perjantaina 30. heinäkuuta noin kello 11.30–12.30 välisenä aikana sekä lauantaina 31. heinäkuuta kello 13.30–14.30 välisenä aikana.

Kaikkia kyseisinä aikoina osastolla T2 vierailleita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Osastolla vierailuja rajoitetaan epidemian vuoksi ja niistä on erikseen sovittava henkilökunnan kanssa.

Rannikkokodin ja terveyskeskuksen koronatapaukset liittyvät toisiinsa. Rannikkokodissa tartunnanlähde on rokottamaton, mutta sairastuneet asukkaat ja toinen henkilökuntaan kuuluvista ovat saaneet molemmat rokotteet. Heidän oireensa ovat melko lieviä. Epidemian takia kaikki osaston asukkaat asetetaan 14 päivän karanteeniin, jonka aikana osastolla ei ole mahdollista vierailla.

Koko Nurmeksen henkilökunta on testattu ja karanteeniin on asetettu neljä henkilöä, joiden rokotussuoja on puutteellinen. Tiedotteessa kerrotaan, että hyvän rokotustilanteen vuoksi on todennäköistä, että epidemian vakavilta seurauksilta vältytään Nurmeksessa.

Osastolla T3 altistuneita työntekijöitä on 26, joista kuusi asetetaan karanteeniin puutteellisen rokotussuojan vuoksi. Koko henkilökunta testataan. Muiden potilaiden tai osastolla vierailleiden ei katsota altistuneen.

Osastolla T2 henkilökuntaan kuuluvia on mahdollisesti altistunut 22, joista kolme asetetaan karanteeniin puutteellisen rokotussuojan vuoksi.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.