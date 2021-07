Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää kokoontumisrajoitukset voimaan lauantaista alkaen.

Maustetytöt esiintyy Porisperessä tänä viikonloppuna. Kuva on viime vuoden Minisperestä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Satakuntaan kokoontumisrajoituksia lauantaista 31. heinäkuuta alkaen.

Rajoitukset ovat voimassa 15. elokuuta asti ja ne asetetaan koronatilanteen huonontumisen vuoksi.

Rajoitus koskee yli 10 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi kuitenkin järjestää, jos osallistujilla on aito mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Porissa järjestetään tänä viikonloppuna Porispere-festivaali ja esimerkiksi Pohjois-Satakunnan Karviassa Karvia-päivät. Johtaja Heikki Mäki aluehallintovirastosta vahvistaa, että tapahtumia voidaan Satakunnassa yhä järjestää, mikäli se tehdään turvallisesti ja viranomaisten turvallisuus- ja hygieniavaatimusten mukaisesti.

– (Porisperen promoottorin) Harri Vilkunan kanssa on keskusteltu viimeksi eilen, samoin Karvia-päivien turvallisuus oli jo valmiiksi hyvin suunniteltu, Mäki kertoo.

Mäki arvioi, että esimerkiksi Porisperen suunnitelmat olivat jo ennen rajoitusta jopa paremmalla tasolla kuin mitä määräykset edellyttävät.

Avin päätös on seurausta Satakunnan koronatilanteen nopeasta heikkenemisestä ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tilannearviosta. Tilanne on huonontunut erityisesti Raumalla, jossa Pitsiviikko-viikonlopun jälkeen on todettu yli kolmekymmentä tartuntaa ja suuri joukko mahdollisia ravintola-altistuksia.

Satakuntaa koskevat myös ravintolarajoitukset, ja anniskelu pitää lauantain vastaisesta yöstä alkaen lopettaa puoliltaöin.