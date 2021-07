Tiukemmat suositukset käyttöön erityisesti Raumalla – ”Huolestuttavaa miten nopeasti koronatilanne on kääntynyt huonompaan päin”

Satakunnassa on huonontuneen koronatilanteen myötä riski jopa leviämisvaiheeseen siirtymisestä.

Rauma

Tiukempia suosituksia otetaan käyttöön Raumalla, tiedottaa kaupunki. Koronatilanteen huononemisen estämiseksi maskisuositusta laajennettiin koskemaan kaikkia julkisia ja työyhteisöjen sisätiloja sekä oppilaitoksia. Yli 12-vuotiaiden tulisi käyttää suu-nenäsuojusta aina myös joukkoliikenteessä, matkalla koronavirustestiin ja karanteeniin, terveydenhuollon laitoksissa sekä kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Vastaava ylilääkäri Lucy Jokela Rauman terveyspalveluista painottaa, että nyt on erityisen tärkeää noudattaa turvavälejä, käyttää aktiivisesti maskia ja pitää tarkasti huolta käsihygieniasta.

– Huolestuttavaa miten nopeasti koronatilanne on kääntynyt huonompaan päin, Jokela kommentoi.

Tiukentuneen maskisuosituksen lisäksi ravintoloissa otetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 24 käyttöön kiihtymisvaiheen rajoitukset koko Satakunnassa. Tämä tarkoittaa, että ravitsemusliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07–24, ja ne saavat olla avoinna kello 05–01.

Ravintoloilla, joiden päätoimiala on alkoholin anniskelu, sisätiloissa voi olla käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa voi olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Ulkoterassien asiakasmäärää ei ole rajattu.

Käyttöön otetaan koko maakunnassa myös kiihtymisvaiheen etätyösuositus, jonka tarkoitus on vähentää fyysisiä kontakteja työpaikoilla ja työmatkoihin liittyviä tartuntoja. Kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla etätyötä suositellaan laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Satakunnassa on alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) mukaan riski koronan leviämisvaiheeseen siirtymisestä, koska tautitilannetta kuvaava ilmaantuvuusluku on kasvanut viime aikoina voimakkaasti. Voimakkaimmin ilmaantuvuus on noussut Raumalla, jossa on todettu tällä viikolla torstai-iltaan mennessä 35 tartuntaa.

Rauman terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri Katrimari Salmela kertoo, että ainakaan tähän mennessä lisääntyneet tartunnat eivät ole näkyneet tavanomaista suurempana potilaiden määränä sairaalahoidossa. Tartunnanjäljitys on sen sijaan todella kovilla ja näytteenotto ruuhkautunut.

– Töitä tehdään aamusta iltaan kaikin saatavissa olevin resurssein.

Salmela korostaa, että kaikissa tapahtumissa on oleellisinta välttää lähikontakteja, jotta vältyttäisiin koronatilanteen huononemiselta.

– Myös maskia on erittäin tärkeää käyttää tapahtumissa jatkuvasti sen ohella, että välttää ruuhkaisia paikkoja niin paljon kuin pystyy.

Terveysturvalliset tapahtumat pyritään Salmelan mukaan takaamaan yhteistyöllä järjestäjien kanssa. Hän kertoo, että esimerkiksi Pitsiturnauksen turvatoimista palaveerataan ensi viikolla.