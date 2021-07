Uusia mahdollisia altistumisia Raumalla seitsemässä paikassa, testaus ja jäljitys kuormittunut – katso lista

Raumalla on voinut altistua koronavirukselle viikonvaihteessa ja viikon alussa.

Rauma

Rauman terveyspalvelut on saanut torstaina tiedon useista uusista mahdollisista korona-altistumisista raumalaisissa kohteissa 24. heinäkuuta–26. heinäkuuta väliseltä ajalta, tiedottaa Rauman kaupunki.

Koronapositiivinen henkilö on asioinut perjantain ja lauantain välisenä yönä Matami- ja Toripöllö-ravintoloissa. Käyntien tarkka aika ei ole tiedossa.

Lauantaina tartunnan saaneita on asioinut Suvitien Merijakamolla kello 19–21 ja Syvärauman Pubissa kello 21-01.

Sunnuntaina heitä on ollut Lapin Puusaunalla kello 21–22.

Maanantaina on voinut altistua Ravintola Buena Vistassa kello 12–12.45 ja Prisman Buffassa klo 16–17.

Kaikkia kyseisinä ajankohtina paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Koronatestaus ja -jäljitys kuormittunut

Lukuisat korona-altistukset Rauman pitsiviikon tapahtumissa, muun muassa ravintoloissa ja kahviloissa näkyvät ja vaikuttavat nyt terveyskeskuksen palvelukysyntään.

Koronatesteihin on hakeutunut merkittävästi enemmän kaupunkilaisia verrattuna alkukesään. Epidemian kiihtymisvaihe työllistää tuntuvasti myös tartuntojen jäljitystä.

Rauman terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri, ylilääkäri Katrimari Salmela sanoo testauskapasiteetin olevan nyt lujilla.

– Näytteidenottajien määrää on lisätty ja silti testeihin joutuu jonottamaan. Tämä on luonnollinen seuraus viime päivien tilanteesta.

– Tartunnanjäljitys on myös hyvin kuormitettu. Kaikki kapasiteetti on käytössä. Enemmänkin otettaisiin, mutta henkilökuntaa ei ole enempää. Ihan jokainen kynnelle kykenevä on jo töissä. Kesälomien peruuttamisiin ei kuitenkaan olla ryhdytty, Salmela kertoo.

Jäljitystyö on aiempaa vaativampaa, koska kaikissa tapauksissa tartunnan saaneet eivät tiedä nimetä kenen kanssa he ovat olleet tekemisissä kesätapahtumissa.

– Nyt kuitenkin tiedetään, että tartuntoja on tapahtunut myös toisilleen tuntemattomien henkilöiden kesken, jotka muutoin ovat festivaaleilla olleet läheisissä tekemisissä keskenään, vaikka eivät varsinaisesti samassa seurueessa. Tällöin ei tietenkään voida nimiä jäljittää, mutta siksi varoitamme näistä paikoista lehdissä, joissa tällaisia tartuntoja on saattanut tapahtua, Salmela lisää.

Päivitetty kello 16.20: Tarkennettu ingressiä.

Päivitetty kello 16.40: Lisätty ”Koronatestaus ja -jäljitys kuormittunut” -osio.