Koronalle on saattanut altistua Raumalla pitsiviikonloppuna – tartunnan saaneita on ollut ravintoloissa ja kahvilassa

Vähäisistäkin oireista on tärkeää hakeutua koronatestiin viiveettä.

Rauma

Rauman terveyspalvelut sai myöhään sunnuntai-iltana tiedon, että koronatartunnan saaneita henkilöitä on asioinut viime perjantaina ja lauantaina kaupungin ravintoloissa ja kahvilassa. Altistumisista kertoi Rauman kaupunki tiedotteessa.

Yksi tartunnan saanut raumalainen henkilö asioi Bar Hehkun Helkelän kesäpihalla perjantaina kello 22–1 sekä Merijakamolla lauantaina kello 20–22.30.

Toinen, tartunnan saanut ulkopaikkakuntalainen henkilö, asioi Kontion kahvilassa perjantaina kello 11.30–12.

Rauman terveyspalvelut pyytää kaikkia kyseisenä ajankohtana kohteissa olleita tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.