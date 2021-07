Useissa porilaisissa ravintoloissa on voinut altistua koronavirukselle viime viikonloppuna

Ulkopaikkakuntalainen koronaan sairastunut henkilö on vieraillut perjantaina ja lauantaina porilaisissa ravintoloissa.

Jos koronavirukselle altistuneella on lieviäkin oireita, testiin tulee hakeutua viiveettä.

Pori

Porilaisissa ravintoloissa on voinut altistua koronavirukselle viime viikonloppuna, Porin perusturva tiedottaa.

Ulkopaikkakuntalainen koronaan sairastunut henkilö on vieraillut perjantaina 16.7. Heidi’s Bier Barissa kello 24 jälkeen baarin sulkemiseen asti sekä lauantaina 17.7. Amarillon terassilla kello 23-24 välisenä aikana ja Ravintola Punaisessa Kukossa kello 24 jälkeen sulkemiseen asti.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Oirearvion voi tehdä osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen numeroon: 02 623 4333 kello 8-16 välisenä aikana. Muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon: 116 117.