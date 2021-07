Satakunta

Koko Satakunta on siirtynyt koronaepidemiassa perustasolta astetta vakavampaan kiihtymisvaiheeseen.

Tilanteen totesi Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) torstai-iltana. Työryhmän mukaan maakunnan tapausmäärä on kasvanut lyhyessä ajassa voimakkaasti, ja osa tapauksista on johtanut laajoihin jatkotartuntoihin. Ne leviävät nyt etenkin rokottamattomien nuorten aikuisten piirissä.

ATTR:n tiedotteen mukaan tilanne näytti vielä alkuviikosta melko hyvältä.

Ilmaantuvuus oli tuolloin noussut merkittävästi lähinnä vain Pohjois-Satakunnassa, ja sekin selittyi 70-prosenttisesti yhdellä aktiivisella tartuntaketjulla. Viime päivinä tilanne on kuitenkin pahentunut. Ilmaantuvuus on selvässä nousussa koko maakunnan alueella.

Jäljitys toimii tuloksekkaasti

Eniten satakuntalaistapauksia viimeisten 14 vuorokauden ajalta kirjattiin Porista (21), Kankaanpäästä (20) ja Raumalta (12).

Ilmaantuvuus Satakunnassa oli samalla aikavälillä 32,5. Koko maassa se oli 70,0.

Viime viikolla maakunnassa todettiin 50 tapausta, missä on selvää kasvua edellisviikon verrattuna. Silloin tapauksia oli vain 16.

ATTR:n mukaan jäljitys toimii kuitenkin tehokkaasti, ja tartuntalähteet ovat Satakunnassa yhä hyvin selvillä.

Maakunnan tartunnoista 24 prosenttia on saatu ulkomailta, 18 prosenttia samasta taloudesta ja saman verran ystäväpiiristä. Sisätiloissa pidetyistä yksityisjuhlista on peräisin 16 prosenttia tartunnoista. Työpaikkatartuntojen osuus on vain 3 prosenttia.

Ravintoloista tai baareista on varmuudella saatu kolme satakuntalaistartuntaa, jääkiekkoharrastuksesta yksi ja varuskunnista kaksi.

Koronan aiheuttama sairaalakuormitus on kaikesta huolimatta vähäinen, eikä sen odoteta kasvavan merkittävästi.

Määräyksiä tulee tarvittaessa

Mitä kiihtymisvaiheeseen siirtyminen käytännössä tarkoittaa?

ATTR suosittelee, että väestö huomioisi varotoimet aiempaa tarkemmin: ”Meidän kaikkien on syytä panostaa kasvomaskin käyttöön, etäisyyksien noudattamiseen ja hyvään käsihygieniaan”.

Kansallisen strategian mukaisesti kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei enää laukaise uusia rajoitustoimia. Tilannetta silti seurataan aktiivisesti, ja tarvittaessa asetetaan yleisötilaisuuksia koskevia määräyksiä.

Yksityisjuhlien järjestäjien toivotaan huomioivan varotoimet. Kokoontumiset on syytä pyrkiä toteuttamaan ulkona.

Koko maassa yli 400 tartuntaa

Koko maassa raportoitiin torstaina 404 uutta koronatartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu kaikkiaan 4 084, mikä on 1 682 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana.

Eniten tartuntoja tilastoitiin torstaina Helsingissä (133), Turussa (35), Espoossa (33) ja Lahdessa (31). Pääkaupunkiseudun osuus tuoreista tartunnoista on lähes puolet.

Ikäryhmänä tartunnoissa ovat viime aikoina korostuneet nuoret aikuiset. Kaikista tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista vahvistetuista tapauksista noin 40 prosenttia on todettu ikäryhmässä 20-40 vuotta.

Suomessa vähän täysin rokotettuja

Koronarokotuskattavuus on Satakunnassa kutakuinkin valtakunnallista keskitasoa.

Koko Suomen väestöstä kaksi kertaa rokotettuja on 34,6 prosenttia. Määrä on Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen kolmanneksi alhaisin. Suomen taakse jäävät ainoastaan Romania ja Bulgaria.

Asiasta kertoi ainakin Ilta-Sanomat torstaina. Lehti perusti tietonsa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen tilastoihin.

Tilastojen mukaan Maltalla ja Islannissa täysi rokotekattavuus on jo yli 80 prosenttia. Irlannissa, Unkarissa, Belgiassa, Espanjassa ja Luxemburgissa se ylittää 60 prosenttia. Suomen lähialueilla Ruotsissa ja Virossa täysin rokotettuja on lähes 50 prosenttia.

Ilta-Sanomien mukaan yksi syy Suomen alhaiseen lukuun on annosväli. Toisin kuin monissa muissa maissa, meillä sovelletaan pitkää väliä, jotta mahdollisimman moni saisi ensimmäisen annoksen. Yhden annoksen saaneiden tilastossa Suomi on lähellä Euroopan kärkipäätä 78,4 prosentin osuudella.